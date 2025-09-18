Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaSicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy
18 set 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Sicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy

Sicurezza in corsia, in ospedale arriva la piattaforma Handy

Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani....

Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani....

Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani....

Per approfondire:

Sicurezza in corsia: in ospedale arriva ‘Handhy’, piattaforma sviluppata dall’omonima startup modenese per studiare le buone pratiche d’igiene delle mani. Sassuolo è il primo ospedale in tutta Italia a sperimentare questo progetto, che coinvolgerà inizialmente il reparto di Medicina d’Urgenza. "Questa collaborazione rispecchia la nostra visione: tecnologie utili, rispettose dei contesti di cura e orientate al bene del paziente", sottolinea il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani, cui fa eco Mohamed Ouassif, Ceo e fondatore di ‘HANDHY’. "Siamo partiti da un’idea semplice ovvero rendere più facile ‘fare la cosa giusta al momento giusto’ e siamo grati all’Ospedale di Sassuolo per la fiducia". ‘Handhy’ è un supporto innovativo nel contrasto delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), che introduce un supporto discreto per gli operatori sanitari: promemoria mirati nei momenti chiave del percorso di cura, che aiutino a consolidare i comportamenti corretti, integrandosi nella routine senza appesantirla e contribuendo a ridurre stress, carico cognitivo e complessità operative. Queste infezioni, infatti, rappresentano ancora una sfida rilevante per tutto il sistema sanitario: in Italia colpiscono oltre 500 mila pazienti ogni anno. L’avvio del progetto consolida la vocazione dell’Ospedale all’innovazione responsabile: strumenti semplici, utili e integrati nella pratica clinica.

s.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute