Sicurezza, infuria lo scontro Muzzarelli: "Troppi migranti" La destra: "Fallimento del Pd"

"La misura è colma". Da destra e da sinistra la frase usata per commentare l’omicidio di domenica – un accoltellamento in pieno giorno in una delle vie più importanti del centro storico – è la stessa. Ma le responsabilità, ovviamente, ’ballano’ in base allo schieramento politico. Tutti parlano di tragedia annunciata soprattutto a causa dell’immigrazione "fuori controllo". Per la destra, però, la colpa è del Pd che fino ad oggi "ha sottovalutato il problema", mentre la sinistra punta il dito contro il Governo Meloni, reo di "inondare le città di migranti". Ad intervenire è in primis il sindaco Muzzarelli, che auspica che gli assassini vengano fermati al più presto. "Insieme al cordoglio per la vittima – afferma il primo cittadino – voglio esprimere anche tutta la rabbia e la preoccupazione della città rispetto a questo episodio di violenza, che segue l’omicidio del giovane pakistano al Novi Sad. Non possiamo girarci dall’altra parte rispetto a una realtà che negli ultimi tempi, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e della polizia locale, ha visto un aumento di aggressioni e di violenze, mentre sul territorio sono triplicati i trasferimenti di migranti – sottolinea Muzzarelli – senza un’adeguata rete di accoglienza". Il tema della sicurezza e dei minori non accompagnati è stato affrontato dal sindaco direttamente col ministro Piantedosi. "Le risposte ricevute fino a oggi non sono soddisfacenti", conclude Muzzarelli. "L’omicidio verificatosi a Modena è qualcosa di inaccettabile sia sotto il profilo umano sia in termini di politiche sulla sicurezza urbana – tuona Antonio Carpentieri, capogruppo Pd in consiglio – Il punto politico è ancora una volta il totale disinteresse del Governo nazionale nei confronti delle richieste di Modena in merito al potenziamento straordinario del presidio del territorio". Secondo Piergiulio Giacobazzi, consigliere comunale e coordinatore provinciale Forza Italia, "Modena è invasa da troppo tempo da una quantità enorme e fuori controllo di stranieri pronti ad uccidere per un litigio e hanno reso la città tra le più pericolose d’Italia. Siamo fiduciosi nell’operato del governo su questi fronti, per rimediare agli errori storici e politicamente imperdonabili di un Pd e di una sinistra che sull’immigrazione ha fallito, su tutti i fronti".

"L’omicidio – dichiara Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli di Italia – è avvenuto nel viale di accesso al centro storico da diverso tempo diventato luogo di ritrovo di extracomunitari che stazionano davanti ai negozi etnici o alle panchine del viale, spacciando all’ombra dell’Accademia: è questo il paradosso che la giunta Muzzarelli lascia in eredità a Modena". Sull’episodio interviene anche Luca Negrini, presidente cittadino di Fd’I: "Due accoltellamenti mortali, in meno di cinque mesi, sono il dato che sancisce quanto sia stata fallimentare la politica inclusiva, o presunta tale, di questa amministrazione". "Il modello Modena, quello che riduceva la criminalità dilagante a mere percezioni, quello che non vedeva le differenze tra profughi e clandestini, quello che affonda le radici nel più bieco buonissimo a senso unico, è ciò che ha fatto deragliare la città", afferma Antonio Platis, capogruppo Fi in Provincia. "È evidente che il sindaco non ha tempo di gestire l’assessorato alla sicurezza visto l’aumento di casi di tale gravità. Chiediamo quindi al primo cittadino che l’assessorato alla sicurezza venga assegnato a qualcuno di competente in materia di sicurezza", commenta poi Valentina Mazzacurati, Lega.

A parlare di condizioni di sicurezza pessime è anche la deputata grillina Stefania Ascari: "Abbiamo presentato come Movimento 5 stelle diverse soluzioni sia a livello comunale che nazionale, tra cui il passaggio di fascia della questura di Modena che significa più personale e più controllo. Questo Governo deve iniziare ad ascoltare i cittadini e le cittadine che si ritrovano ad avere paura di uscire di casa in pieno giorno". "E’ una questione politica che crediamo sia opportuno affrontare in consiglio comunale con una seduta dedicata a questa emergenza, che ponga anche il tema delle distribuzione su tutta la provincia dei flussi di stranieri", conclude Barbara Moretti Consigliere comunale Cinque stelle.

Valentina Reggiani