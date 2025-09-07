Sicurezza, la proposta di Fd’I:: "Potenziare il nucleo anti degrado"

"Come Fratelli d’Italia scendiamo in piazza con dieci proposte concrete sul tema della sicurezza". Annalisa Arletti, capogruppo di Fd’I a Carpi e consigliere regionale, ha esordito così ieri mattina al banchetto sotto il portico del Grano a Carpi, alla presenza di tutto il gruppo consiliare e dei simpatizzanti.

"Indipendentemente dalla narrazione della sinistra che vuole accollare al Governo tutte le responsabilità, l’amministrazione comunale può e deve fare molto di più: il fallimento della sinistra sul tema sicurezza è evidente. Le condizioni in cui versa Carpi ci preoccupano profondamente, soprattutto per la mancanza di un’azione forte da parte di sindaco e Giunta che si sono dimostrati senza idee e senza una visione delle necessità della città, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca".

"Le nostre sono proposte concrete per una Carpi più sicura, con misure che vadano a coprire sia il centro che le periferie, con una particolare attenzione a quelle zone degrado che stanno diventando dei veri e propri ghetti – prosegue Arletti -. La prima riguarda la chiusura dei market etnici alle 20. Troppi episodi di risse e spaccio avvengono fuori dai tali esercizi che sono sorti come funghi in pieno centro storico e non solo. Abuso di alcol e spaccio sono all’ordine del giorno. Quei negozi, sull’esempio della vicina Modena, devono chiudere come gli altri alle 20 e devono essere controllati con più fermezza.

Un ulteriore obiettivo, forse il più importante, è quello di rafforzare il lavoro della Polizia locale, per metterla nelle condizioni di intensificare la presenza fuori dagli uffici e diventare capillare laddove serve esserlo. Chiediamo che venga potenziato il Nucleo Antidegrado e chiediamo maggiore presidio e controllo nelle ore notturne. Oltre a questo, inutile dire che le nuove strumentazioni, al passo con i tempi che corrono, devono ora più che mai essere valutate: tra queste il cane anti-droga in primis, che servirebbe tutta l’Unione delle Terre d’Argine, fondamentale davanti alle scuole, nei parchi, oltre che negli interventi mirati".

Aggiunge poi "la video-sorveglianza, quale ottimo strumento di deterrenza: il comando della Polizia locale ha una centrale operativa che può funzionare 24 ore su 24, ma deve essere presidiata da agenti che potrebbero così intervenire subito. Infine, proponiamo l’istituzione di una Commissione Consiliare Sicurezza, in cui il sindaco ascolti, differentemente da quanto ha fatto finora, tutte le forze politiche, e che coinvolga anche commercianti, cittadini che in questo momento si sentono completamente inascoltati". "Porteremo queste proposte anche all’interno del Consiglio Comunale – conclude Federica Carletti, segretario cittadino e consigliere comunale - dove faremo battaglia su questo tema perché la risposta imbarazzante del sindaco che ci accusa di fantascienza e finzione, denota una totale incapacità di leggere il problema, di affrontarlo con i giusti strumenti e di confrontarsi con le altre forze politiche". Maria Silvia Cabri