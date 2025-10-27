Sicurezza, la rabbia dei comitati: "La situazione in città è grave. Abbiamo paura a girare per strada"

"Una città più sicura": è questa la richiesta dei comitati modenesi. Sono stati circa 300 i cittadini che ieri mattina si sono trovati davanti alla Palazzina Pucci per chiedere alle istituzioni un intervento sul tema della sicurezza.

Tra i comitati presenti alla manifestazione ‘Modena Merita di più’ e ‘Per una Modena pulita e sicura’. Da loro è arrivato un chiaro appello alla classe politica.

"Chiediamo aiuto alla politica - dichiara l’organizzatore Mattia Meschieri, membro di ‘Modena Merita di più’ - c’è un problema con le leggi e con la loro applicazione. Ci giunge proprio ora la notizia di due risse: una davanti al Cinema Victoria e un’altra in pieno centro storico. Purtroppo, è la normalità con cui, ormai, conviviamo ogni giorno. È necessario intervenire".

Dopo un lungo dibattito sulle cosiddette ‘zone rosse’, la misura è già stata annunciata dalla Prefettura e prenderà forma anche a Modena, seguendo l’esempio di Bologna, Reggio Emilia e Parma. Sono, tuttavia, già emersi dubbi sull’efficacia di questa novità.

"Noi ci auguriamo che possa funzionare - commenta Meschieri - Reggio Emilia ha già visto l’applicazione delle ‘zone rosse’, eppure i residenti continuano a segnalare che, in realtà, è cambiato ben poco. La delinquenza va sradicata, non spostata".

‘La paura non deve abitare la nostra città’: è questo il motto della manifestazione.

"La situazione è allarmante - continua Meschieri - ricevo tutti i giorni messaggi da persone che segnalano una situazione di paura. È gravissimo: i cittadini dovrebbero sentirsi sicuri di poter camminare per strada, senza timore".

Un corteo che ha visto coinvolti circa 300 cittadini, uniti per lo stesso obiettivo: più sicurezza.

"Bisogna smettere di tacere e di far finta di niente - dichiara Stefano Soranna, presente alla manifestazione - questa è la nostra città: siamo nati e cresciuti qui, la amiamo e vogliamo rivederla com’era, una città meravigliosa come Modena sa essere".

Legalità e libertà: è questa la richiesta da parte dei cittadini. Il desiderio dei comitati è che Modena possa tornare a essere un luogo accogliente, in cui ognuno possa vivere in serenità, sentirsi protetto e orgoglioso di appartenere alla propria comunità.

"La situazione è grave - afferma Liliana Ferrari, del comitato ‘Per una Modena più pulita e sicura’ - dove non arriva la politica, dobbiamo muoverci noi cittadini per risvegliarla: abbiamo bisogno della politica, ma deve dimostrarci di esserci davvero. Non c’è sicurezza senza legalità: solo così potremo essere veramente liberi".