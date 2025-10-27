La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Modena
Sicurezza, la rabbia dei comitati: "La situazione in città è grave. Abbiamo paura a girare per strada"
27 ott 2025
MARTINA GHEDINI
Cronaca
Sicurezza, la rabbia dei comitati: "La situazione in città è grave. Abbiamo paura a girare per strada"

La manifestazione ieri mattina dalla Palazzina Pucci al parco XXII Aprile. Presenti circa 300 cittadini "Abbiamo problemi con l’applicazione delle leggi, la politica deve fare di più. Risse ormai all’ordine del giorno".

Circa 300 persone si sono ritrovate ieri mattina di fronte alla Palazzina Pucci per manifestare contro degrado e criminalità

"Una città più sicura": è questa la richiesta dei comitati modenesi. Sono stati circa 300 i cittadini che ieri mattina si sono trovati davanti alla Palazzina Pucci per chiedere alle istituzioni un intervento sul tema della sicurezza.

Tra i comitati presenti alla manifestazione ‘Modena Merita di più’ e ‘Per una Modena pulita e sicura’. Da loro è arrivato un chiaro appello alla classe politica.

"Chiediamo aiuto alla politica - dichiara l’organizzatore Mattia Meschieri, membro di ‘Modena Merita di più’ - c’è un problema con le leggi e con la loro applicazione. Ci giunge proprio ora la notizia di due risse: una davanti al Cinema Victoria e un’altra in pieno centro storico. Purtroppo, è la normalità con cui, ormai, conviviamo ogni giorno. È necessario intervenire".

Dopo un lungo dibattito sulle cosiddette ‘zone rosse’, la misura è già stata annunciata dalla Prefettura e prenderà forma anche a Modena, seguendo l’esempio di Bologna, Reggio Emilia e Parma. Sono, tuttavia, già emersi dubbi sull’efficacia di questa novità.

"Noi ci auguriamo che possa funzionare - commenta Meschieri - Reggio Emilia ha già visto l’applicazione delle ‘zone rosse’, eppure i residenti continuano a segnalare che, in realtà, è cambiato ben poco. La delinquenza va sradicata, non spostata".

‘La paura non deve abitare la nostra città’: è questo il motto della manifestazione.

"La situazione è allarmante - continua Meschieri - ricevo tutti i giorni messaggi da persone che segnalano una situazione di paura. È gravissimo: i cittadini dovrebbero sentirsi sicuri di poter camminare per strada, senza timore".

Un corteo che ha visto coinvolti circa 300 cittadini, uniti per lo stesso obiettivo: più sicurezza.

"Bisogna smettere di tacere e di far finta di niente - dichiara Stefano Soranna, presente alla manifestazione - questa è la nostra città: siamo nati e cresciuti qui, la amiamo e vogliamo rivederla com’era, una città meravigliosa come Modena sa essere".

Legalità e libertà: è questa la richiesta da parte dei cittadini. Il desiderio dei comitati è che Modena possa tornare a essere un luogo accogliente, in cui ognuno possa vivere in serenità, sentirsi protetto e orgoglioso di appartenere alla propria comunità.

"La situazione è grave - afferma Liliana Ferrari, del comitato ‘Per una Modena più pulita e sicura’ - dove non arriva la politica, dobbiamo muoverci noi cittadini per risvegliarla: abbiamo bisogno della politica, ma deve dimostrarci di esserci davvero. Non c’è sicurezza senza legalità: solo così potremo essere veramente liberi".

