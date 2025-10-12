Sicurezza, l’appello di Parenti: "I partiti facciano fronte comune. Solo uniti si può migliorare la città"

"Nella zona dell’ex studentato delle Costellazioni accade un po’ di tutto e sempre, ma non solo, lì: vogliamo più sicurezza per la nostra città, per tutta la città ed è la politica che deve muoversi". A parlare è Walter Parenti, portavoce del comitato Villaggio Zeta che ieri mattina era in centro, sotto i portici, con un banchetto insieme ad altri cittadini. Un’iniziativa che segue la protesta ’Basta paura’ in autostazione. "Si sono fermate tante persone a chiedere informazioni, a cercare di capire quello che sta succedendo, e nel nostro piccolo abbiamo dato le nostre spiegazioni. Noi come comitato siamo attivi dal 2005 e di manifestazioni ne abbiamo organizzate tante con altrettanti cartelli: siamo stanchi di essere derubati. Ora la situazione continua a peggiorare; non viene sanata. Quello che ad esempio succede alla stazione delle corriere lo so molto bene: va avanti da tempo, già anni fa me lo raccontava mio nipote. Cosa è cambiato nel tempo? Nulla. Manca la politica e intanto le persone subiscono e sono esasperate". La proposta del comitato è quella che le forze politiche si aggreghino. "Prendo atto con rispetto che anche altri comitati cittadini sono scesi in strada per portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica il loro disagio di fronte al continuo degrado e alla crescente mancanza di sicurezza. Esprimo piena solidarietà ai cittadini che manifestano per chiedere più sicurezza: una condizione essenziale, alla base dei diritti costituzionali di ogni persona. Ricordo che, in occasione di gravi episodi accaduti in città, il comitato Villaggio Zeta fu tra i promotori, insieme ad altri cittadini, del corteo che attraversò Modena il 22 febbraio scorso, per chiedere più sicurezza e vivibilità. In quell’occasione fummo oggetto di critiche e attacchi politici, che a mio avviso fecero perdere di vista il vero significato della manifestazione. La sicurezza, infatti, non è un tema di parte, ma un bene comune che riguarda tutti". Parenti ribadisce che il problema della sicurezza può essere risolto solo a livello politico. "È necessario – dice – che i vari partiti modenesi si uniscano nel chiedere al governo maggiori risorse per la sicurezza della città. Solo attraverso un’azione condivisa potremo realmente migliorare la situazione".

Parenti si rivolge direttamente al sindaco chiedendo di contattare il ministro dell’Intero Matteo Piantedosi per avviare il processo di passaggio della questura di Modena da fascia B a fascia A. "Misura che comporterebbe un significativo potenziamento delle forze dell’ordine. Inoltre il partito repubblicano modenese ritiene di aprire un tavolo di confronto, insieme al consigliere Ballestrazzi, che ne fa parte, a tutte le forze politiche della nostra città in modo tale da aggregarsi e discutere quali proposte si possano fare per migliorare la città. Ma, ripeto, deve essere tutta la politica e non solo una parte". Valentina Reggiani