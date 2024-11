Sicurezza, l’attacco di Negrini (Fd’I): "Accoglienza, il Pd ha fallito"

E’ ancora scontro sulla sicurezza. All’attacco del Capogruppo Lenzini risponde in modo secco il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini: "Qualcuno dica a Lenzini che il suo partito governa la città dal dopoguerra e che la sinistra negli ultimi vent’anni ha governato o era in maggioranza per più di dieci. Ma soprattutto Lenzini tenga presente che nessuno crede più ai suoi tentativi di mistificazione della storia e della realtà ", le parole di Negrini

"Che la politica di Lenzini sia sterile – prosegue Negrini – lo avevamo compreso da anni, ma che si giochi a fare finta di non aver mai avuto la possibilità di fare provvedimenti che adesso, a seguito della sconfitta alle passate elezioni politiche, sono diventati tutto d’un tratto strettamente necessari, prendendosi gioco dei cittadini, non è ammissibile. Verrebbe da chiedersi come mai Lenzini non si sia preoccupato di denunciare la necessità della questura in fascia A al Ministero dell’Interno nel periodo in cui il Viminale era occupato da rappresentanti della sinistra nazionale".

"E ancora – sottolinea Negrini – come mai Lenzini, che siede in Consiglio Comunale da più di dieci anni, si sia accorto solo adesso che in città c’è un problema di sicurezza? Lo stesso Lenzini, è bene ricordarlo, era ben attento a buttare acqua sul fuoco quando Fratelli d’Italia denunciava l’inizio di un declino, tutt’oggi presente, in termini di mancanza di sicurezza e degrado. E ancora, come mai ora, da Modena capitale dell’accoglienza, il Capogruppo del Partito Democratico, in piena campagna elettorale, mette in campo una virata paragonabile alle manovre disperate che si vedono all’America’s Cup, evidenziando che i minori non accompagnati (quelli che sono in gestione al Comune e molti dei quali appartenenti a quelle baby gang che l’Amministrazione passata ha sempre classificato come ragazzi da ascoltare) sono parte di quelle frange criminali che utilizzano l’accoglienza a favore della criminalità. Almeno, rileviamo che finalmente se ne sia accorto anche lui. Meglio tardi che mai".

"Invitiamo il Pd – commenta Negrini – a prendere atto del fallimento in termini di gestione della sicurezza e dell’accoglienza, che hanno portato questo Paese e questa città a un livello di insicurezza mai registrato prima".