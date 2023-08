Sicurezza, lavoratori in sciopero "Bisogna fermare questa strage"

Soltanto un mese fa, la strage dei lavoratori contava nella provincia di Modena oltre 12mila infortuni e nove morti bianche. Numeri ormai già aumentati, che continuano ancora oggi a tracciare un disegno sempre più tragico. Ma i sindacati non intendono di certo abbassare la voce.

È stata infatti proclamata un’ora di sciopero oggi, in tutta la provincia di Modena, per la sicurezza nei luoghi di lavoro: l’annuncio di Cgil, Cisl e Uil – che giunge all’indomani dell’incidente avvenuto all’interno di una carrozzeria di Modena, dove, a seguito di una esplosione, è morto un operaio, mentre un collega della vittima versa in gravi condizioni – vuole infatti puntare i riflettori su un tema prioritario.

Le tre sigle, precisando che l’ora di sciopero riguarderà l’ultima di ogni turno di lavoro, spiegano anche, in una nota, di voler "alzare l’attenzione sul tema sicurezza e dare l’avvio a una campagna di sensibilizzazione fra i delegati e i lavoratori. Un’assemblea sindacale unitaria a settembre delle delegate e dei delegati sul tema prevenzione dovrà segnare l’avvio di assemblee specifiche nelle fabbriche. Le lavoratrici e i lavoratori non devono temere di denunciare costantemente le situazioni di rischio, la vita vale più di qualunque utile di bilancio", concludono Cgil, Cisl e Uil.

A esprimere il proprio cordoglio, anche Rifondazione Comunista Modena: "A Modena sono accaduti due gravissimi incidenti sul lavoro. Poco prima delle 10, nel capannone della Carrozzeria San Lazzaro di Via Curtatone, si è verificata una esplosione nel forno di verniciatura, durante lavori di manutenzione. Nell’incendio che ne è scaturito ha perso la vita un operaio di 57 anni, deceduto nel reparto grandi ustionati dell’ ospedale di Parma, dove si trova anche un altro lavoratore di 62 anni, gravemente ustionato – si legge nella nota –. Altri sei addetti hanno riportato ustioni e sintomi da intossicazione. Rifondazione Comunista Modena esprime il proprio cordoglio ai famigliari della vittima e a tutti i lavoratori coinvolti in questo terribile incidente sul lavoro. Nel primo pomeriggio ancora una esplosione, questa volta all’ interno di un magazzino della Martini Mangimi di Stradello Agazzotti, a seguito della quale un operaio ha riportato gravi ustioni. A lui vanno i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione".

Non solo. "Non possiamo rimanere in silenzio di fronte al tragico bilancio di una emergenza come quella degli infortuni e dei morti sul lavoro. Numeri inaccettabili, dietro i quali ci sono persone, lavoratori, famigliari, storie di vita di coloro che ogni giorno si guadagnano il pane con il loro lavoro. Un lavoro che non può e non deve essere causa di morte e di invalidità. Su questo tema siamo tutti chiamati ad una riflessione non più rinviabile. Noi ne parleremo Giovedì 31 Agosto alle ore 19 presso la Festa di Liberazione di Spilamberto Via Ponte Marianna 35".