Sicurezza: Pd e Fd’I, è scontro sui presidi

È botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia sul tema sicurezza, dopo le dichiarazioni del responsabile di Gioventù Nazionale in merito al ritrovamento di alcune siringhe nei pressi di una scuola. "Fratelli d’Italia chiede più sicurezza - afferma Daniela Depietri, segretaria cittadina del Pd - ma lo sanno che il ministro dell’Interno al quale tutti i sindaci di Carpi e Modena chiedono di dislocare più agenti sul territorio fa parte del Governo espresso dal centrodestra?".

Spiega la Depietri: "Non si tirano mai indietro quando c’è da andare sui giornali ogni volta che si verifica un episodio di cronaca o una situazione difficile, ma quando è stato il momento di firmare la lettera di richiesta (al ministro degli Interni) di un maggior presidio da parte delle forze dell’ordine, si sono rifiutati. Se sono così preoccupati dagli episodi di degrado, perché non hanno firmato? I casi sono due: o si tratta di distrazione, oppure l’unico interesse a intervenire ogni volta che la cronaca ne fornisce occasione è dovuta alla mera volontà di speculare politicamente, e non di cercare di aiutare l’Amministrazione, e tutti i cittadini, a risolvere i problemi. Ma non saremmo mai così maliziosi da considerare una siffatta ipotesi".

Non si è fatta attendere la replica di Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi: "La segreteria cittadina del Pd ormai è un disco rotto: sa solo criticare il Governo quando per anni ha sostenuto che non esisteva un problema sicurezza in città. Spieghiamo ancora una volta a Depietri, che evidentemente soffre di perdita di memoria a breve termine, che il suo partito, il PD, nei 10 anni che ha governato il Paese ha ridotto il numero di agenti sul territorio, mentre il Governo guidato da Giorgia Meloni li ha già aumentati, anche in provincia di Modena, nell’ordine delle decine. Quindi se la richiesta è quella di aumentare gli organici, il Governo di Giorgia Meloni lo sta già facendo a differenza dei governi di sinistra che quando potevano migliorare questa situazione l’hanno peggiorata". "Il Partito democratico – rimarca Federica Carletti - dato che amministra la città, invece di pensare alle letterine, dovrebbe prendersi le sue responsabilità attuando una riorganizzazione della Polizia Locale e mettere più agenti a presidio del territorio. Questo è il suo compito incompiuto. Depietri lasci perdere i cinque minuti di visibilità sui giornali e cominci a lavorare per il bene della città".

Maria Silvia Cabri