"Sicurezza, previste 1.300 verifiche"

Per l‘anno in corso sono state programmate dall‘Ispettorato del lavoro di Modena 1.338 verifiche sulle norme di sicurezza, di cui 511 già effettuate, con i settori dell‘edilizia, dell‘agricoltura e della logistica che saranno maggiormente attenzionati.

I numeri emergono da una riunione del tavolo sulla sicurezza nei posti di lavoro, convocata ieri dal prefetto Alessandra Camporota per esaminare la porta del problema.

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, dopo la parentesi del 2020 in cui a causa della pandemia erano diminuiti per evidenti ragioni, sono poi tornati ad aumentare. In particolare, sono stati 13.944 nel 2021 e 15.192 nel 2022.

Andamento inverso per gli incidenti mortali che sono stati 30 nel 2020 e 15 nei due anni seguenti.

Il tavolo ha infine convenuto sul fatto che bisogna puntare alla "sinergia tra le attività di tutti i soggetti coinvolti sotto i diversi profili della prevenzione, del controllo e della repressione, dando il massimo impulso alle attività di formazione, anche nelle scuole, affinché si sviluppi e si affermi una vera e propria cultura della sicurezza".