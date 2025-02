Sicurezza, scontro tra Forza Italia e PD

Quanto accaduto a Formigine, con lo sportello bancomat della sede Bper fatto saltare da ignoti, infiamma il dibattito. E dopo la presa di posizione di Maurizio Prandi, già candidato sindaco per il centro destra e oggi consigliere comunale di opposizione, ecco anche Forza Italia. "L’Amministrazione compatta, con il contributo dei consiglieri di maggioranza ritiene strumentali le nostre richieste di intervento, rimanda al mittente le richieste presentate dalle minoranze con adeguate mozioni né prevede ulteriori interventi a proposito di sicurezza. A Formigine siamo un’isola felice, ma la realtà è tutt’altra" scrive il capogruppo Valerio Giacobazzi. Non si fa attendere la risposta della maggioranza, che col segretario del Pd accusa il centrodestra di "soffiare sulla paura, a prescindere". Malagoli: "La destra dice che il crimine dilaga ma i dati ufficiali evidenziano reati in calo".