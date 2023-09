"Sicurezza, servono azioni mirate"

"Purtroppo l’intera area adiacente alla stazione dei treni versi in una situazione di degrado non più tollerabile e pertanto servono azioni mirate, soprattutto nelle zone in cui la delinquenza è fissa" dice Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "Viale Crispi, i giardini ducali, piazza Natale Bruni e il comparto del Museo Casa Natale Enzo Ferrari meritano sicurezza e presidio del territorio – continua Pulitanò – Il Comune usi il chiosco come presidio di pubblica sicurezza della Polizia Locale. Purtroppo, nonostante le continue retate delle forze dell’ordine, i problemi che attanagliano quella zona di Modena non vengono risolti, perciò la presenza dello Stato deve essere continua. Riteniamo quindi che il chiosco, adesso adibito a rifugio per i driver, possa divenire invece un presidio fisso della nostra Polizia Locale e per gli agenti che potrebbero pattugliare la zona, fungendo da decisivo deterrente per reprimere i reati e per eliminare tutto il contesto di degrado urbano che da sempre affligge l’area. Il PD e Muzzarelli hanno abbandonato questa zona centrale di Modena, limitandosi ad azioni sporadiche e non risolutive".