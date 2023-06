Sicurezza, Siulp contro la giunta: "Solo ora si ammette il problema"

"Abbiamo letto con disappunto, le ultime dichiarazioni in materia di sicurezza pubblica a Carpi, esternate dopo la serie di furti e spaccate. Siamo amareggiati che solo adesso la giunta ed il sindaco Bellelli ammettano un problema sicurezza in città che, nonostante gli ottimi risultati del Commissariato, non si riesce a frenare". Diretto l’affondo di Roberto Butelli, segretario provinciale del Siulp (Sindacato lavoratori polizia) che parla di "chiudere il recinto quando i buoi sono scappati": "A Carpi si sono minimizzati problemi evidenti – dice Butelli (foto)–. Poco più di un anno fa la giunta affibbiava la responsabilità della sensazione d’insicurezza ora ai giornali, ora agli operatori, mentre oggi pare aver cambiato rotta. Ne prendiamo atto, chiedendoci però quali siano gli indicatori che sindaco e giunta hanno preso in considerazione per chiedere il passaggio in fascia A del Commissariato di Carpi (che è poi la Questura di Modena che verrà elevata): statistiche nuove e completamente diverse? Dati sui reati in incremento? Carpi merita più attenzione e ribadiamo il concetto che minimizzare gli allarmi non solo non risolve i problemi e non fa sentire i cittadini più sicuri, ma rallenta o azzera la risposta del Ministero rispetto alle richieste di incremento d’organico che portiamo avanti". "Sono cose – dice Federica Boccaletti, Fd’I – che ripetiamo a una giunta Pd sorda. Si è perso tempo". Pronta la replica del sindaco Alberto Bellelli che accusa il segretario Siulp di "totale distrazione rispetto all’attività iniziata con Campedelli e proseguita da me, nel sensibilizzare sulla carenza d’organico i Ministri degli Interni. Gli atti lo dimostrano". Bellelli parla di "strumentalizzazione" e del fatto che si aspettava sincera collaborazione dal sindacato invece c’è stato "un attacco politico da Butelli". Restando in tema sicurezza, la volante ha inseguito 2 persone in bici da via Lama di Quartirolo: uno è fuggito, l’altro 25enne, è stato bloccato dopo aver dato calci e pugni agli agenti, rimasti feriti. Spray al peperoncino per fermarlo. Aveva 430 euro di dubbia provenienza.

Maria Silvia Cabri