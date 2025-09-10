Sicurezza, spaccatura nel centrodestra

"Il dibattito cui abbiamo assistito sul tema della sicurezza, dopo gli ultimi episodi avvenuti in centro storico, è surreale e grottesco. Il problema della sicurezza va affrontato e non sfruttato, ma neanche minimizzato". Michele De Rosa, consigliere Comunale Forza Italia e il coordinatore di Carpi, Massimo Barbi, intervengono dopo la querelle sul tema tra Fratelli d’Italia e il sindaco Righi.

"È inutile perdere tempo a cercare chi è il colpevole di questa situazione di degrado perché non interessa a nessuno: i cittadini vogliono che vi sia un impegno comune, Giunta e opposizioni, per arginare il problema". Riferendosi alla posizione di Fd’I, De Rosa e Barvi affermano che "sebbene la raccolta firme per chiedere più sicurezza sia uno strumento democratico per denunciare una problematica, non cambierà sicuramente lo stato di degrado della nostra città, così come le dimissioni (richieste sempre dai meloniani) dell’assessora Poletti, che peraltro ha la delega alla Sicurezza da un anno e alla quale sicuramente non può essere imputato un problema che ci trasciniamo da tanti anni, non porteranno alcun beneficio o miglioramento. La questione non si risolve con contrapposizioni ideologiche e scaricando le responsabilità da una parte o dall’altra, ma semmai sedendosi attorno a un tavolo per capire come affrontare seriamente ed insieme questa criticità".

Forza Italia si dichiara "disponibile fin da subito a firmare l’appello lanciato dal Pd per chiedere al Governo l’invio di più agenti sul nostro territorio", ma "anche il sindaco quale ufficiale di Governo deve fare la sua parte - rimarcano - prendendo intanto atto che esiste un problema di degrado e insicurezza a Carpi e poi valutando di adottare eventualmente, essendo nei suoi poteri, ordinanze contingibili e urgenti per prevenire e reprimere gravi pericoli per la sicurezza urbana: ad esempio l’ordinanza sulla chiusura anticipata alle 20 dei negozi di vicinato in centro storico, già adottata dal sindaco Mezzetti di Modena.

Altro elemento fondamentale è la riorganizzazione della polizia locale, che è risaputo essere sotto organico di circa 30 unità". "Siamo disponibili ad affrontare il tema sicurezza e non sfruttarlo per convenienza, ma non abbiamo intenzione di minimizzare o banalizzare la situazione di degrado in cui versa la nostra città. Non abbiamo la presunzione di sapere quale sia la soluzione o come risolvere facilmente il problema della sicurezza nella nostra città, essendo molto complesso, ma ognuno faccia la sua parte smettendola di litigare e puntarsi continuamente il dito addosso".

Maria Silvia Cabri