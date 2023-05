Sicurezza stradale, 400 sanzioni da gennaio

Oltre mille veicoli controllati con oltre 400 sanzioni accertate: è questo il bilancio dell’attività del Nucleo Sicurezza Stradale e Viabilità della Polizia Locale di Sassuolo nei primi quattro mesi dell’anno. "Il controllo delle strade – sottolinea il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – è uno dei compiti più delicati ed importanti di un’Amministrazione, perché la prevenzione degli incidenti, particolarmente di quelli con gravi o gravissime conseguenze, rientra a pieno titolo in quel capitolo sicurezza che dobbiamo e vogliamo garantire in città". In totale sono stati 1004 i veicoli controllati, di cui 821 automobili, 42 motocicli, 131 autocarri e 7 autobus, e per poco meno della metà sono scattate le sanzioni. Ai 133 verbali redatti a seguito di eccesso di velocità si aggiungono 245 casi di omessa revisione periodica, 49 di mancanza di copertura assicurativa, 15 sanzioni per mancata efficienza dei veicoli, 5 per guida con veicolo sottoposto a sequestro amministrativofermo amministrativo e 3 a veicoli sprovvisti di targa. Il controllo sull’autotrasporto ha invece visto un mezzo su cinque sanzionato: una decina di multe per carico sistemato male, altrettante per mancata osservanza dell’alternanza guida e riposo.