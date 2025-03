Sicurezza stradale: "Fare chiarezza sul nuovo codice"

Onav, in collaborazione con Confcommercio Modena, organizza per sabato 15, all’Auditorium di Confcommercio, un importante evento informativo dal titolo ’No alcool no Party? Bere bene, bere giusto, bere il giusto’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, mira ad offrire una panoramica completa su un tema di grande attualità che coinvolge salute, sicurezza stradale, pubblici esercizi e abitudini di consumo, facendo chiarezza anche sulle recenti misure entrate in vigore con il nuovo Codice della strada.

Il convegno affronta la tematica del consumo di bevande alcoliche da molteplici prospettive, attraverso l’intervento di esperti in diversi settori. Medici specializzati offriranno uno spunto sulla corretta gestione della salute fisica e mentale in relazione al consumo di alcol, mentre il Colonnello L. Ceccarelli, comandante provinciale dei carabinieri di Modena, e il capitano F. Leone, comandante del nucleo operativo e radiomobile di Modena, spiegheranno nel dettaglio i principi informatori, i sistemi di rilevazione, le procedure e le sanzioni in materia di reati commessi sotto l’effetto di bevande alcoliche.

Si parlerà poi dell’impatto sociale che il consumo di alcol ha su adulti e giovani, con un focus sul punto di vista dei pubblici esercizi. In particolare, si discuterà di come il nuovo Codice della strada abbia generato preoccupazione tra i consumatori, portando a una limitazione nel consumo di bevande alcoliche per timore delle possibili ripercussioni. Il convegno punta a fare chiarezza su quello che appare come un fenomeno di disinformazione generale, sottolineando che bere responsabilmente è ancora possibile.

Il pomeriggio sarà dedicato, invece, agli aspetti più tecnici: il dottor A. Brunelli, enologo e divulgatore, membro dell’area tecnica del Consorzio tutela vini Valpolicella, illustrerà le tecniche di dealcolazione totale o parziale del vino, a seguire il dottor Vito Intini, presidente Onav, guiderà una degustazione di vini dealcolati o parzialmente dealcolati.

L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessati a un confronto serio e informato sul tema.

"Il nuovo codice della strada ha sicuramente portato a una riflessione importante sul consumo di alcol e ad un conseguente impatto negativo sui consumi di bevande alcoliche nei pubblici esercizi" dichiara Confcommercio Modena. "Non si tratta di demonizzare il consumo, quanto piuttosto di promuovere una cultura del bere responsabile. La disinformazione spesso gioca un ruolo negativo, ma se consumati in modo consapevole e moderato, si possono continuare a gustare vini o altre bevande alcoliche. Siamo felici che questo convegno possa fare chiarezza su questo tema".