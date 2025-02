Sicurezza stradale, incontro con Bortolacelli al Levi

Dopo la tragica scomparsa in un incidente stradale nel periodo natalizio di Manoel Da Silva Bastos, brillante studente dell’indirizzo tecnico, i ragazzi del Consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti dell’Istituto di istruzione superiore ’Levi’ hanno ritenuto importante organizzare un’assemblea di istituto per riflettere sui pericoli della strada. L’assemblea è stata organizzata tra ieri e oggi al cinema Bristol, in modo da accogliere in due giornate tutti i 1500 studenti della scuola. L’evento ha visto la partecipazione speciale di Omar Bortolacelli, noto per il suo impegno nella sensibilizzazione sui pericoli della strada. "Con parole sincere e appassionate – riferiscono dal Levi – Bartolacelli ha raccontato episodi della sua vita legati a incidenti stradali e ha sottolineato l’importanza di adottare comportamenti responsabili per evitare tragedie".

"Ogni giorno – ha detto Bortolacelli – troppo spesso, si perdono vite giovani a causa di un attimo di distrazione o di un errore di valutazione. È fondamentale che tutti comprendano quanto sia importante rispettare le regole della strada, per la propria sicurezza e per quella degli altri".

Il dirigente scolastico del Levi, Luigi Vaccari, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: "Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare un incontro così significativo e ringraziamo Omar Bortolocelli per il suo prezioso contributo. La sicurezza stradale è una tematica cruciale per i nostri giovani, e iniziative come questa rappresentano un’occasione importante per sensibilizzare e formare le nuove generazioni". L’incontro si inserisce in un programma di educazione alla sicurezza stradale promosso dal Levi, che si impegna da anni a sensibilizzare i propri studenti su temi di rilevanza sociale, come la prevenzione degli incidenti e la responsabilità civile.