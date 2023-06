Sicurezza stradale, non basta il limite dei 30

Per rendere le strade più sicure non basta abbassare il imite di velocità a 30kmh. E’ necessario invece guardare al futuro, come acade in tutta Europa. Le carreggiate delle strade sono più ampie per favorire un traffico scorrevole e sono dotate di unaq rete ciclabile razionale e utile. Inoltre il servizio di trasporto pubblico è efficiente. Da noi invece le strade non sono sicure e sono spesso dissestate. E i bus viaggiano spesso vuoti perché nessuno li prende. Siamo ben lontani da una mobilità sostenibile .

