Sicurezza stradale. Violazioni al semaforo. Quasi 19mila multe. Ecco altri tre photored

Il passaggio con il semaforo rosso rappresenta uno dei comportamenti più pericolosi, frequenti e anche più gravi tra le infrazioni al codice della strada che si registrano nelle strade di Modena. Questa condotta criminale, oltre a mettere a rischio la propria vita, mette in pericolo pedoni, ciclisti e altri automobilisti, con il rischio di incidenti anche molto gravi.

Per questa ragione, la città di Modena ha deciso di adottare misure sempre più aggressive e tecnologicamente avanzate per arginare questa problematica. I dati relativi al 2024 parlano chiaro: circa 19mila sanzioni sono state elevate dalla polizia locale per il passaggio con il rosso, un numero che riflette una delle principali fonti di pericolo sulle strade urbane. Nei primi mesi del 2025 si è già raggiunto quota 8.700 infrazioni, dimostrando l’urgenza di interventi efficaci per sensibilizzare gli automobilisti e prevenire gli incidenti.

Per intervenire concretamente, l’amministrazione comunale ha approvato un piano strategico di controlli condivisi tra tecnologie e controlli umani, orientato a ridurre significativamente il numero di passaggi con il rosso e migliorare la sicurezza complessiva delle strade.

Nella prima fase di questa strategia, a partire dal 1° settembre, sono stati introdotti tre nuovi sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche, installati negli incroci più a rischio e scelti in modo mirato sulla base di studi sul traffico e sui dati di incidentalità degli ultimi anni. Le intersezioni interessate sono viale Corassori-viale Italia, via Giardini-viale della Pace e via Pisano-viale Amendola. Questo rende più efficace e puntuale il monitoraggio, mirando alla prevenzione e alla sanzione immediata.

Questi sistemi, definiti tecnicamente come ’photored’, rappresentano un’evoluzione rispetto ai classici dispositivi di rilevamento. Sono apparecchiature di ultima generazione, capaci di catturare immagini e video di alta qualità dell’incrocio interessato, anche di notte, grazie a telecamere con sensori infrarossi. Questi strumenti rilevano automaticamente il passaggio con il rosso, scattando due immagini in rapida sequenza che testimoniano inequivocabilmente l’infrazione. Le immagini catturate mostrano chiaramente il veicolo in transito con la luce rossa del semaforo ancora accesa, facilitando così l’emissione automatica della sanzione e la possibilità di contestazioni basate su elementi visivi concreti.

Uno degli aspetti più innovativi di questi nuovi sistemi consiste nella capacità di riconoscere automaticamente la targa del veicolo. Questa funzione funziona anche di notte e in condizioni di scarsa visibilità, grazie alle telecamere infrarosse integrate. L’installazione di questi strumenti, dunque, permette di avere un’architettura di controllo molto più efficace e affidabile, riducendo il margine di errore e aumentando la deterrenza. La presenza dei sistemi di videosorveglianza e di rilevamento elettronico in diversi punti strategici del territorio comunale aiuta a prevenire comportamenti scorretti, come il passaggio col rosso, e a punire in modo più efficace e tempestivo i trasgressori.

In totale, i sistemi di monitoraggio elettronico del traffico e delle infrazioni semaforiche in città sono arrivati a controllare 25 incroci, con l’obiettivo di estendere questa rete e garantirne una copertura più capillare nel corso dei prossimi mesi. Un numero importante, che testimonia l’impegno di Modena nel mettere in atto strumenti tecnologici avanzati per la tutela di tutti gli utenti della strada. Una scelta quella del Comune di Modena di investire parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per l’acquisto di queste apparecchiature per reprimere le infrazioni da un lato ma anche per reinvestire nella sicurezza urbana.

Oltre ai sistemi dedicati al controllo dei semafori, il Comune utilizza altri strumenti di monitoraggio della velocità e del rispetto del Codice della Strada. Tra questi, spicca l’autovelox fisso installato sulla Tangenziale Carducci, in direzione Bologna, nei pressi dell’uscita 6.