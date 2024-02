Sicurezza sul lavoro, il summit: "Più controlli e rispetto delle norme. Solo insieme fermeremo le stragi"

Si è riunito nei giorni scorsi nella sede della Provincia il Tavolo provinciale per la salute, la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro. Articolazione locale del Patto per il lavoro e il clima della Regione Emilia- Romagna, presieduto dal presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, con la presenza di Ausl, Agenzia regionale per il Lavoro, Prefettura, Istituzioni locali, sindacati e associazioni territoriali, Ispettorato territoriale del lavoro, Inail, Arpae, Inps, Regione Emilia-Romagna e Art Er. L’obiettivo del Tavolo è quello di realizzare ogni sforzo utile per ridurre drasticamente infortuni, incidenti sul lavoro e malattie professionali, assicurando livelli più elevati di salute e sicurezza a tutti i lavoratori, a partire dai più deboli e con un’attenzione particolare ai settori più delicati promuovendo la cultura della prevenzione, specie tra i più giovani, condividendo buone prassi e individuando progetti, anche formativi, che colgano fabbisogni specifici del territorio.

Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha sottolineato che "la costituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è fondamentale per mettere in campo tutte le azioni necessarie a contrastare la terribile piaga degli infortuni professionali. Siamo convinti che solo con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati potremo raggiungere risultati concreti, agendo sui controlli, sul rispetto delle norme e anche sulla formazione, sia ai lavoratori e sia nelle scuole, per educare i lavoratori di domani ai corretti comportamenti sul luogo di lavoro". Presenti anche le rappresentanze sindacali di Cgil Cisl e Uil con Aurora Ferrari, Domenico Chiatto, Roberto Rinaldi e Nicola Maria Russo che hanno espresso "apprezzamento per l’avvio del tavolo, come richiesto dalle organizzazioni sindacali in applicazione del Patto regionale. Quello di oggi – proseguono i sindacati – rappresenta per noi un punto di partenza importantissimo per mettere in atto quelle sinergie tra istituzioni, parti sociali e associazioni datoriali necessarie per far fronte alla piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro. Il nostro obiettivo e quello di fare rete sul territorio con la partecipazione delle parti sociali, della Provincia e degli organi ispettivi per fare analisi dei settori più colpiti come edilizia, agricoltura, logistica e facchinaggio. Occorre promuovere la formazione adeguata ai lavoratori e ai responsabili della sicurezza, promuovere la cultura della sicurezza nelle scuole e nelle università con risorse dedicate e rafforzare il tema dei controlli dei luoghi di lavoro. E’ centrale il riconoscimento dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza così come è fondamentale che oltre ai lavoratori ci sia più formazione per i datori di lavori. Serve poi investire più risorse nella ricerca e nell’applicazione di dispositivi di protezione individuali avanzati".

La costituzione del Tavolo è stata salutata con favore da tutti i rappresentanti degli enti e delle associazioni intervenute nella Sala del Consiglio provinciale, che hanno assicurato il massimo impegno nel proseguire questo importante di lavoro di squadra finalizzato ad aumentare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro.