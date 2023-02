Sicurezza, super lavoro dei volontari

Oltre 12.500 ore di servizio, garantite da 14 addetti. Numeri importati – 500 ore in più rispetto al 2021 – quelli che caratterizzano l’attività dei Volontari della Sicurezza fioranesi, espressI principalmente nella gestione della viabilità in specifiche occasioni. Durante le processioni religiose organizzate dalla Parrocchia di Fiorano (come la Novena dell’8 settembre ad esempio), dalla Parrocchia di Spezzano (quali la messa in via Statale, le processioni di Natale, ecc.) e ad Ubersetto (ricordiamo la processione di luglio in memoria di S. Maria Goretti) sono state investite 210 ore, mentre arriviamo a 505 ore per le manifestazioni sportive. Oltre alla viabilità, i Vos si sono occupati, per complessive 543 ore, di eventi come la Fiera di S. Rocco, la sagra dell’8 settembre, e il Maggio Fioranese, risultando fondamentali nel controllo dei tratti di chiusura stradale. "Un contributo tangibile, di fondamentale importanza", dice l’assessore Davide Branduzzi, che mette l’accento anche sulle iniziative svolte dai Vos in tema di sicurezza stradale: 64 ore per la due giorni ’Obiettivo Zero’, 104 quelle spese per l’educazione stradale degli alunni delle elementari.