"Sicurezza, un segnale concreto Il ministro Piantedosi venga in città"

"Il progetto dei corsi di formazione per minori stranieri non accompagnati è straordinario. Dopo l’esito positivo della sperimentazione che ha coinvolto 12 ragazzi ne ho parlato con l’assessore regionale Colla, che ha rilanciato attivando con i fondi europei i bandi necessari per allargare l’esperienza a 60 giovani". Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli crede molto nel progetto di formazione professionale per i minori stranieri soli, che arrivano a Modena dopo viaggi della speranza e, benché presi in carico dai servizi sociali, poi rischiano di finire su cattive strade. La nostra città, a differenza di altre, ha numeri altissimi in merito all’arrivo di questi ragazzi minorenni da Paesi come Pakistan e Tunisia, che si dichiarano soli ma che spesso sono ’indirizzati’ qui dai trafficanti di droga.

"Questi ragazzi devono capire che a Modena non si viene per finire su brutte strade, dobbiamo fare in modo di dargli una speranza per il futuro – aggiunge – di tenerli sulla strada giusta, una strada che poi potranno proseguire una volta diventati maggiorenni. Da questi giovani selezionati per partecipare ai corsi mi aspetto un grande impegno, dovranno dare il loro contributo alla comunità che li ha accolti. Ne ho parlato stamattina (ieri, ndr) con il ministro dell’Interno Piantedosi (nella foto), andrò presto a Roma per parlare con lui dell’emergenza minori stranieri non accompagnati, ma anche di immigrazione e di sicurezza, in particolare del mancato innalzamento di fascia della questura e degli organici delle forze dell’ordine. Poi lo inviterò qui a Modena a luglio, si deve rendere conto che stiamo tamponando una situazione grave e con il progetto appena presentato stiamo dando un segnale concreto".

Alla presentazione dei corsi di formazione per minori stranieri soli ha partecipato in videocollegamento anche l’assessore della Regione Emilia-Romagna allo sviluppo economico, lavoro, formazione e relazioni internazionali Vincenzo Colla: "Questa è una operazione studiata a Modena, architettata con la prefettura e tutte le realtà coinvolte. – ha detto – E’ un progetto pilota in Italia che ha già suscitato l’interesse di altre province nella nostra Regione e non solo. Questi ragazzi sono in buone mani e credo che in un Paese a natalità piatta sia fondamentale un tipo di integrazione come questo"

val. b.