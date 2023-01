Sicuri insieme, riapre in presenza lo sportello per le vittime di reato

Riapre in presenza lo sportello ’Sicuri Insieme’, nato nell’ambito delle politiche di sicurezza dell’Unione delle Terre d’Argine. Si tratta di un servizio che raccoglierà le domande di contributo dei cittadini vittime di reati predatori come lo scippo, la rottura del vetro dell’auto, il furto in abitazione. Grazie al Fondo Vittime di Reato, istituito

dall’Unione e rinnovato annualmente, i residenti possono far richiesta di rimborso accedendo allo sportello gestito dai volontari dell’associazione Controllo di Vicinato (martedì, dalle 18 alle 19 e sabato, dalle 10 alle 12, in via III Febbraio, 2, a Carpi).

"Anche durante il periodo di emergenza sanitaria – commenta Massimo Cartelli, responsabile dell’associazione - abbiamo raccolto, in remoto, le domande dei cittadini che avevano subito atti di criminalità e chiedevano di poter accedere al Fondo. Siamo riusciti a mantenere a continuità del servizio grazie alla numerosa rete di famiglie che sono entrate a far parte dell’associazione: ad oggi contiamo 3884 nuclei distribuiti su 4 comuni e 178 coordinatori".

"Con lo sportello ’Sicuri Insieme’ l’Unione ha voluto privilegiare il protagonismo della società civile", aggiunge Roberto Solomita, assessore alla sicurezza e legalità dell’Unione.