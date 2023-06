Sigilli a conti e proprietà per 2 milioni di euro

Ecco i 31 indagati colpiti dai sequestri. A Reggio Vasile Pantea (moldavo, classe ‘82) con la Cartongessi per 96mila euro di false fatture. Luigi Pascarella (‘65 di Santa Maria a Vico, nel casertano) per 76mila euro Antonio Gaetano (‘71, crotonese) 90mila euro. Andrea Rompianesi (‘63) 200mila euro con la Fiera srl. Massimo Graziano (‘74) con la coop Transgea per oltre 250mila euro . Il tunisino Meher Nasraoui, ‘84, per 118mila euro con la Extrastand srl. Il rumeno Radu Mihai Ursache (’87) 58mila euro con la ditta Alimena Montaggio di Reggio. Sequestro alla Ediltech di Andrea Fava, classe ‘84 di Scandiano ma residente in città, per 1,6 milioni in concorso coi marchigiani Jhonny Sagripanti (‘75, Porto San Giorgio – Ascoli Piceno) e Mirko Vittori (‘76 di Fermo). A Casina l’agrigentino Riccardo Lombardo con la sua ditta omonima individuale per 277mila euro. A Carmine Marzullo (‘88, di Maddaloni, nel casertano e residente a Novellara) 148mila euro con la Frimec srl. Nicola Ferrari, classe ‘83 con la sua ditta individuale; così come il milanese Dario Maggioni (‘57, di Vanzago, residente a Modena) che con la Technoriunite di Castellarano per 952mila euro; la reggiana classe ‘99 Elisa Anzalone, residente a Parma, per oltre 350mila euro con la Nuova Emiliana Ponteggi srl. Fuori provincia di Reggio. Gian Piero Gandino (‘60, residente a Riolunato di Modena), Gentian Bodlli (‘75, Torino), Alex Buriani (‘75, Ferrara), Nicola Giuseppe Caterisano (‘85, Viadana), Nicola Esposito (‘66, Modena), Marco Gori (’65, Perugia), Giuseppe Lamanna (’66, Viadana), Antonio Lerose (‘93, Negrar di Verona), Rosario Marrazzo (‘78 Sissa Trecasali di Parma), Salvatore Muto (’62, Lodi), Ciro Orabona (’76, Castelfranco Emilia), Federica Pirini (‘85 Forlimpopoli), Eugenio Scalise (’72, Roccavione di Cuneo), Francesco Matteo Viscomi (’60 Catanzaro), Angelo Zangara (’62, Prignano sulla Secchia di Modena), Roberto Zanon (’58, Padova).