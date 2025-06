Silenzio, adesso si legge. Riecco il Delfini book party

Un libro, un angolo tranquillo, un caffè e, soprattutto, il silenzio. Sono questi gli ingredienti del Delfini Book Party, l’appuntamento estivo che invita lettrici e lettori a prendersi una pausa rigenerante dal rumore quotidiano per immergersi, senza distrazioni, nel piacere della lettura. Tre le date in programma nel cortile del Nespolo della biblioteca Delfini: domani, sabato 26 luglio e sabato 30 agosto, sempre dalle 8 alle 10 del mattino.

L’ispirazione arriva dai ’silent reading party’, le feste silenziose per appassionati di libri nate negli Stati Uniti e sempre più diffuse anche in Italia. Il principio è semplice: disconnettersi dal cellulare, riappropriarsi del proprio tempo e condividere, in compagnia ma in silenzio, l’esperienza della lettura. Per favorire questa atmosfera di quiete e concentrazione, la biblioteca apre eccezionalmente i propri spazi al di fuori del normale orario, così da offrire ai partecipanti la tranquillità del cortile del Nespolo nelle prime ore del mattino.

Le regole del gioco? Spegnere il cellulare è la prima. All’arrivo, le bibliotecarie accolgono i partecipanti con un sorriso e una bevanda (caffè o acqua alla menta), ritirano lo smartphone – da custodire in una busta sigillata – e lasciano spazio a ciò che conta davvero: il libro. Ognuno può portare con sé il proprio volume oppure sceglierne uno dallo spazio dedicato all’interno della biblioteca. E se il libro scelto conquista, nessun problema: può essere preso in prestito grazie al servizio di autoprestito.