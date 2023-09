’Simonini day’, weekend di eventi e moto d’epoca

Non solo asfalto, ma anche terra: c’è stato un tempo in cui il nome di Maranello veniva portato in giro per il mondo non solo dalla Ferrari, ma anche da una piccola azienda specializzata nell’elaborazione e costruzione di moto da cross: la Simonini. Un nome che negli anni ‘70 andava di gran voga tra gli appassionati, capace di realizzare prima dei kit per rendere le moto di altri marchi più performanti e poi di realizzare modelli completamente originali made in Maranello. Per rivivere l’epopea il Registro Storico Simonini organizza questo weekend il Simonini Day: oggi dalle 17.30 al Circolo Castelvetrese di Castelvetro serata conviviale con interviste ad alcuni protagonisti, proiezioni di immagini dell’epoca ed esposizione di moto Simonini. Domani spazio al rombo: il crossodromo di Marano sul Panaro "La Barbaiola" sarà completamente a disposizione delle sole moto d’epoca, anche di altri marchi, dalle 9.00 alle 17.00. Il pranzo sarà a base di specialità modenesi. Presenzieranno Enzo Simonini e i tanti protagonisti di questa avventura.

a.s.