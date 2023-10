Sinagoga, sicurezza rafforzata

Il Viminale, nelle prime ore di ieri, ha allertato le prefetture invitandole a convocare i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Anche a Modena quindi il prefetto Alessandra Camporota (nella foto), nella mattinata di ieri, ha coinvolto la presidente della comunità ebraica di Modena in vista di un rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici sensibili non solo in città ma anche in provincia. Sul piano dell’analisi preventiva della situazione, al momento non risultano allarmi specifici ma la prefettura non intende sottovalutare la situazione e ha disposto controlli non solo in piazza Mazzini dove si trova la Sinagoga ma anche nelle diverse sedi delle comunità ebraiche in provincia.

Sorveglianza anche per altri obiettivi sensibili, come sempre accade quando si alza la tensione a livello internazionale.

Situazione attentamente monitorata anche dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, tramite i social, invoca la pace: "Siamo vicini ad Israele e auspichiamo che la morte non sia l’unica sintesi in quella terra ma proprio in questi momenti si recuperi il senso della vita".

Muzzarelli ha parlato di dramma con "uccisioni, feriti e società dilaniate. Siamo molto preoccupati, bisogna fare di tutto per trovare la pace".