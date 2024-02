Sindacati contro Sixtema: nuovi scioperi

Dopo i licenziamenti via SMS e WhatsAp, Sixtema, azienda del gruppo Infocert eTinexa che fornisce servizi informatici con 126 dipendenti e 16 milioni di euro di ricavi l’anno, ha fatto di più. Al termine di una riunione di lavoro, convocata per altre ragioni, i vertici dell’azienda hanno consegnato a sette lavoratori delle sedi di Modena, Firenze e Ancona altrettante lettere di licenziamento individuali per "soppressione della mansione". Una misura che ha colto i lavoratori del tutto alla sprovvista. Anche perché non c’era stato alcun preavviso e non era stata avviata alcuna trattativa con i sindacati. A tutti e sette i dipendenti di Sixtema era arrivata solo una mail per convocarli al meeting, nascondendo le vere finalità.

"L’azienda aveva fatto intendere che l’incontro fosse dedicato alla normale organizzazione del lavoro – spiega Alessandro Santini della Filcams-Cgil di Modena – mentre invece ha licenziato i sette lavoratori in maniera abbastanza brutale". Le reazioni da parte dei colleghi dei lavoratori licenziati non si sono fatte attendere. "Le iniziative messe in campo sono state da subito lo stato di agitazione, con blocco degli straordinari e della flessibilità, e scioperi che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Ne sono previsti anche il 15 e il 16 in attesa del presidio che si vorrebbe fare davanti all’Ispettorato del Lavoro di Modena, dove dovrebbe essere convocata la lavoratrice che è stata licenziata su Modena". Resta l’amarezza per "un comportamento inaspettato, soprattutto da parte di un gruppo che ha consolidate relazioni industriali con i sindacati", spiega Santini. Per il sindacato sarebbe stato opportuno aprire invece una procedura di licenziamento collettivo. Ma c’è di più. "Se si guarda sul sito di Infocert, la casa madre di Sixtema, ci sono delle posizioni aperte nel settore del Marketing, lo stesso nel quale lavorano alcune delle persone licenziate – conclude Santini – . C’è da chiedersi se davvero non potessero essere ricollocate".

Benedetta Dalla Rovere