Sindacati preoccupati : "Al Barozzi clima tossico . L’ufficio regionale ci convochi con urgenza"

La vicenda della sospensione di Damiano Cassanelli "sta assumendo ogni giorno di più una dimensione che si sarebbe dovuta e potuta evitare per tempo dando ascolto ai tanti che, sia prima del pronunciamento del Consiglio di Istituto sia subito dopo, a provvedimento non ancora notificato, si sono adoperati per chiedere di non comminare un provvedimento così grave, o di ritirarlo quando ancora si era in tempo per poterlo fare".

Lo segnalano a Modena i sindacati della scuola (Flc Cgil Modena e Flc Cgil Emilia Romagna, Cisl Scuola Emilia Centrale e Cisl Scuola Emilia Romagna, Snals Confsal Modena e Snals-Confsal Emilia Romagna) a proposito del provvedimento di sospesione assunto nei confronti del rappresentante degli studenti di 18 anni all’istituto Barozzi.

L’avvocato di Damiano ha annunciato un ricorso al Tar contro il provvedimento punitivo.

Secondo le sigle sindacali, intanto, emerge "un quadro che, complicandosi sempre di più, alimenta tensioni e preoccupazioni all’interno di tutta la comunità del Barozzi: il personale, gli studenti, le famiglie".

Tra questi, continuano i sindacati, "ci sembra di particolare gravità il fatto che la posizione, netta e chiarissima, del Consiglio di Classe, non sia tra gli elementi informativi a disposizione dell’Ufficio scolastico regionale, tanto che gli stessi componenti del Consiglio di Classe avrebbero chiesto di essere ricevuti dal vice direttore dell’Usr dell’Emilia-Romagna".

Il riferimento è a quanto sostenuto dai vertici dell’Ufficio scolastico regionale che hanno riferito di essersi basati sul verbale del Consiglio di istituto, non considereando invece quello del Consiglio di classe che invece aveva respinto l’ipotesi di sospensione decidendo di non comminare sanzioni al ragazzo.

Tutto ciò, rincarano i sindacati, "contribuisce ad alimentare un clima tossico, che non rende giustizia a quello che deve essere il ruolo della scuola: quello cioè di un ambiente sereno nel quale anche la critica e la dialettica non sono pretesto per assurde e spropositate sanzioni, ma occasione di confronto e di crescita".

Anche per tutti questi motivi, i sindacati hanno chiesto nei giorni scorsi "un incontro urgente al vicedirettore" dell’Ufficio Scolastico Regionale, Bruno Di Palma: "La richiesta di incontro è necessaria e urgente – concludono le sigle modenesi e regionali – per la necessità di rappresentare quanto emerso nel corso dell’assemblea dei docenti della scuola tenutasi lo scorso 5 febbraio ed è in relazione a quanto contenuto nell’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’assemblea stessa", con il quale si dà mandato ai sindacati di "operare ad ogni livello per rappresentare la grave situazione di forte tensione e il clima di disagio che da tempo coinvolge la scuola".

Il legale Stefano Cavazzuti tra l’altro ieri aveva fatto sapere che anche l’altro rappresentante degli studenti M.A. ha subito una contestazione disciplinare voluta e portata dalla Dirigente scolastica davanti al Consiglio di classe perché venisse punito con 4 giorni di sospensione.