"Sindaco, avete scelto Parenti senza coinvolgere gli alleati"

"Ci pare evidente che il Pd abbia scelto la sua candidata molti mesi fa, legittimo, ma non è così che si costruisce un patto con Formigine e un patto con gli alleati". La bacchettata è del commissario provinciale di Azione Paolo Zanca (nella foto) a proposito del percorso per la costruzione della candidatura a sindaco del centrosinistra.

"Il segretario del Pd Malagoli – attacca Zanca – continua come un disco rotto a ripetere la parola percorso, arricchendolo dagli aggettivi ’largo’ e ’condiviso’, trincerandosi dietro una spolverata di democrazia quando è evidente i giochi sono fatti da mesi".

Da cosa origina questo tono stizzito? "Martedì 30 gennaio il segretario Pd esce con un comunicato in cui letteralmente scarica 300 cittadini che si sono espressi spontaneamente e chiaramente per una candidata (Simona Sarracino ndr). In quello stesso comunicato afferma che il candidato sindaco di Formigine sarà una donna. In un’intervista uscita stamattina i candidati tornano magicamente ad essere tre di cui uno maschio. Quindi il percorso da martedì a venerdì è cambiato quante volte? Per la terza volta compare sui giornali che il Pd abbia già chiuso sul nome della Parenti. Arriverà una smentita da Malagoli o silenzio come al solito?".

Zanca ha chiesto "come ovunque, un incontro con quelle che mi sono state presentate come le due candidate emerse da questo ‘bel percorso’. Con una si è parlato di amministrazione, della città, è stato evidente come in questi anni abbia stretto un legame forte e di fiducia con Formigine e i suoi cittadini. L’altra candidata si è subito presentata come ’la candidata del Pd e di Italia Viva’. Nessun accenno alla città".

Ad Azione pare "evidente che il Pd abbia scelto la sua candidata molti mesi fa, legittimo, ma non è così che si costruisce un patto con Formigine e un patto con gli alleati. Dove c’è la disponibilità vera a confrontarsi il dialogo con Azione porta buoni frutti: Modena, Mirandola, Maranello, Spilamberto, Campogalliano, Fiorano sono solo esempi di un dialogo diffuso tra Azione e il centro sinistra. Ovunque tranne che a Formigine: quindi c’è un problema ’Pd di Formigine’. Problema che sottoporrò al segretario provinciale del Partito Democratico".