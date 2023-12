Sindaco, Bosi non arretra: "Resto a disposizione. Pronto a giocarmela anche alla primarie"

"Mi sento pienamente in corsa. Voglio giocarmela fino in fondo". Andrea Bosi, l’assessore ai Lavori pubblici che qualcuno, nelle ultime settimane, ha collocato ai margini della contesa per la successione di Muzzarelli, non ci sta: "Ho sempre detto di essere a disposizione e lo ribadisco", afferma senza tentennamenti. L’uscita allo scoperto – va detto, in realtà, che era stato il primo a fare ’capolino’, subito dopo la vittoria alle primarie di Elly Schlein, di cui era coordinatore locale della mozione – arriva a pochi giorni dai passi avanti di Andrea Bortolamasi e Giulio Guerzoni, considerati i delfini di Stefano Bonaccini e Gian Carlo Muzzarelli. E a chi gli fa notare che in questo momento i due sembrano in netto vantaggio rispetto a lui risponde divertito: "’Ora su, ora giù, come i ceci nell’acqua bollente’, scriveva il cardinal Roncalli durante il Conclave del 1958. C’è una discussione in corso, una sintesi da trovare, ci sono confronti quotidiani e c’è un partito che deve tracciare la rotta che possa portare alla vittoria del centrosinistra il 9 giugno 2024". Su una cosa lascia intendere di non avere dubbi: sarebbe giusto, arrivati a questo punto, scegliere un candidato tra gli otto che, ad oggi, hanno manifestato ’interesse’. E aggiunge, sempre tra le righe, che l’esperienza maturata in giunta in questi anni, non è certo di poco conto: "La macchina comunale è complessa, va conosciuta. Per me questi dieci anni di amministrazione sono stati fantastici, ho interagito con migliaia di persone e imparato tantissimo. E’ un’esperienza che sono pronto a mettere al servizio della mia comunità politica". Bosi puntualizza di essere disponibile "al pari di altri e in una dimensione collettiva di squadra". Ma al contempo mette in chiaro di volersela giocare al massimo delle sue possibilità. "I possibili candidati e i dirigenti del partito devono trovare una sintesi unitaria o si avranno più candidature in campo. Io – sottolinea – avevo proposto le primarie di partito per arrivare a una sola indicazione, unitaria, forte e pienamente legittimata. Sono tutt’ora convinto che Modena se lo meriti, ma la mia proposta non è stata accolta".

Altro aspetto significativo, anche se per il momento appare lontano, è il ’fattore Schlein’: Bosi è stato uno dei pochissimi sostenitori dell’attuale segretaria nazionale Pd sotto la Ghirlandina e, in caso di suo interessamento alle vicende locali, potrebbe trarne giovamento. "Credo però – commenta – che Elly rispetterà le sintesi raggiunte a livello locale, i livelli superiori entreranno in campo solo in caso di vero stallo".

Bosi, immaginando possibili scenari futuri, dice che se ci si ritrovasse – come qualcuno ha ipotizzato – con due candidati Pd alle primarie di coalizione, lui non si sottrarrebbe certo al duello. E, a chi gli ricorda che la sua candidatura pare faccia storcere il naso alla Sinistra (di cui faceva parte e con cui si è lasciato con attriti) risponde: "Non so se esista davvero un veto su di me, come si è sentito dire. Ma non credo sia accettabile che un partito come il Pd si faccia condizionare nella scelta del candidato da veti che arrivino da altri partiti". L’assessore, sempre guardando all’orizzonte, non nasconde la sua stima per alcune figure, chiamiamoli ’assi nella manica’, che il Pd potrebbe schierare per superare l’"impasse": Mezzetti in primis, poi Guerra, Vaccari e Baruffi.

Infine, ma non meno importante, la visione per la città: "Una Modena capace di osare, di innovare, non lasciando indietro nessuno: una sfida fondamentale sarà cercare di riaffermare la centralità della dimensione collettiva rispetto a quella individuale e perseguire la crescità della città e della comunità su assi cartesiani chiari: sviluppo sostenibile e giustizia sociale".