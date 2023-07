Sindaco di Concordia Luca Prandini difende il suo voto in Aimag, la minoranza chiede le dimissioni

Bersaglio di molte critiche, il sindaco di Concordia Luca Prandini fornisce una sua ricostruzione sull’assemblea degli azionisti Aimag, dove il suo atteggiamento di voto è stato condiviso dai sindaci di Borgo Mantovano Alberto Borsari, Quistello Gloriana Dall’Oglio e San Giovanni del Dosso Angela Zibordi. "La proposta di nomi – chiariscono Prandini e i colleghi mantovani – è stata accompagnata da una dichiarazione di impegno a redigere un nuovo Patto di Sindacato che rafforzi la compagine dei soci pubblici, con il chiaro obiettivo di mantenere le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto Aimag per la qualità dei servizi come il servizio idrico e la raccolta dei rifiuti, anche in ordine alle risorse umane impiegate che devono essere salvaguardate e valorizzate. Noi comuni di Concordia, Borgo Mantovano, Quistello e San Giovanni del Dosso per questo ci siamo astenuti". E poi aggiungono: "Come dichiarato in sede di voto del nuovo Cda, con 4 membri di nomina pubblica su 5, a garanzia della maggioranza di controllo pubblico, il Cda neoeletto è composto da figure autorevoli e competenti, tra cui la proposta al ruolo di vice presidente di Alberto Papotti che, oltre che provenire da Concordia e quindi dalla bassa, con la sua decennale esperienza professionale rappresenta un elemento di garanzia nella salvaguardia degli interessi pubblici e territoriali". Affermazioni che non convincono la minoranza consiliare di Concordia perché si è rotta "l’unità dell’Unione comuni modenesi Area Nord". "Il tema – dicono Gianni Cobellini, Emiliano Gatti e Paolo Giglioli – lo porteremo nel prossimo consiglio per capire se giunta e consiglieri approvano o meno il comportamento e il voto del sindaco Prandini. In caso di disapprovazione ci aspettiamo immediate dimissioni da parte loro".

Alberto Greco