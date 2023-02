"Sindaco e assessori erano assenti La giunta scappa a gambe levate"

"L’assenza di sindaco e assessori è apparsa contraddittoria: si riempiono continuamente la bocca della parola ’partecipazione’ ma fuggono a gambe levate quando sono chiamati dai cittadini". La considerazione è della capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia Elisa Rossini a proposito dell’incontro che si è tenuto mercoledì al quartiere Sacca. "Abbiamo appreso durante l’incontro – sottolinea Rossini – che il Movimento 5 Stelle vorrebbe nell’area ex Pro Latte un parco anziché la Moschea. Posizione ribadita dal medesimo movimento anche in questi giorni tramite comunicati stampa. Ci sembra importante che i cittadini sappiano che il Consiglio comunale è stato già coinvolto su questo tema e che già in quella sede la commissione ebbe modo di verificare la traccia del progetto dal quale emergeva chiaramente la nuova collocazione della moschea nell’area ex Pro Latte. Il Movimento 5 Stelle non ha espresso voto contrario; infatti la delibera è passata con l’astensione dei 5 Stelle e il voto favorevole dell’intero Consiglio".

Rossini rimarca come "a differenza di sindaco e assessori noi eravamo presenti per ascoltare, senza nascondere – a differenza di altri consiglieri – che il primo passaggio in Consiglio ha avuto il favore di tutti. Ora ci metteremo al lavoro innanzi tutto per garantire che i cittadini siano ascoltati e per contemperare nel migliore dei modi l’espansione dell’impresa e la vivibilità del quartiere".

Sul tema intervengono anche il capogruppo e la segretaria cittadina della Lega Giovanni Bertoldi e Caterina Bedostri: "L’amministrazione comunale a guida Pd con la costruzione di questo grande centro islamico, rischia di attirare centinaia di autoveicoli e ancora più persone in un’area residenziale che è già sotto pressione a livello urbanistico per la costruzione del nuovo polo Conad e della nuova sede di GLS. Sarebbe più opportuno, invece, che il Comune si preoccupasse di fare gli accertamenti e i controlli necessari nei vari centri culturali islamici".