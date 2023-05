Sindaco e Barbieri alla Marcia della Pace

La Città di Castelfranco sostiene la Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma domenica 21 maggio. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione: "All’iniziativa parteciperanno direttamente il sindaco Giovanni Gargano e l’assessore alle politiche per l’inclusione e la pace Rita Barbieri, insieme a rappresentanti di gruppi, associazioni, organizzazioni, scuole, comuni, province, regioni e altre istituzioni di tutta Italia. Protagonisti della Marcia saranno i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, che avranno la possibilità di vivere una preziosa occasione, per un importante esercizio collettivo di educazione civica, per imparare insieme a ripudiare la guerra e diventare costruttori e costruttrici di pace".