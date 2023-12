Sindaco, il candidato Pd. Da Bortolamasi a Maletti: otto gli aspiranti ufficiali

Un incontro con otto aspiranti sindaci, i cui nomi sono comparsi sui giornali alla spicciolata in questi mesi. E’ quello che si è tenuto ieri mattina, convocato dalla segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli, e che ha segnato sulla carta una tappa importante del percorso verso la definizione del candidato Pd al ’post Muzzarelli’. Scriviamo ’sulla carta’ perché c’è chi ha la sensazione che si sia trattato, in realtà, di un passaggio di poco conto, eliminabile con un colpo di spugna.

Ma andiamo con ordine. Hanno partecipato l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, il consigliere comunale Diego Lenzini, l’assessora alla Smart City Ludovica Carla Ferrari, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, il capo di gabinetto del sindaco Giulio Guerzoni. E ancora, gli ex componenti della giunta Pighi Simona Arletti (da remoto), oggi presidente Abitcoop, e Francesca Maletti, poi Francesco Ori (già assessore in Provincia).

Spiega Venturelli: "All’incontro hanno partecipato le personalità del Pd i cui nomi sono emersi dalle 14 assemblee di circolo aperte agli iscritti che si sono svolte nei mesi di ottobre e novembre. È stato un incontro costruttivo. Tutti hanno ben chiaro quanto sia necessario, in questa fase, avere senso di responsabilità, capacità di fare sintesi e che la città viene prima dei destini personali. Hanno evidenziato come il percorso che il partito ha avviato in questi mesi sia stato positivo in termini di partecipazione e di contenuti emersi. Tutti gli aspiranti candidati si riconoscono pienamente nel Pd e rispetteranno le decisioni che la nostra comunità politica prenderà per arrivare, insieme agli alleati, al candidato o candidata sindaco, e tutti si metteranno dal giorno dopo al lavoro per il candidato e la coalizione per il bene della nostra città. C’è piena condivisione – continua la segretaria – sull’esigenza di avere un candidato o candidata che sia legittimato dal basso ed è fondamentale soprattutto in questo momento in cui si chiude una fase politica e se ne apre un’altra. Siamo convinti che le primarie di coalizione, votate dal Pd della città e dal Pd provinciale, siano uno strumento utile per allargare il campo e dare piena legittimità politica. Proprio su questo punto siamo al lavoro per il regolamento che porteremo all’attenzione dell’assemblea comunale del 18 dicembre. Il Pd, insieme agli alleati, è in campo per vincere. L’avversario è la destra e noi siamo pronti per Modena e i modenesi per dare la nostra visione di città".

Venturelli lascia intendere, dunque, che il candidato del Pd sarà, una volta rotti gli indugi, uno di questi. L’affollata squadra di aspiranti alla poltrona di sindaco, dovrebbe così ridursi a otto ’teste’, anche se di queste ce ne sono diverse le cui possibilità di emergere, in questa fase, paiono ridotte al lumicino (Arletti, Ori).

Se, invece, ci si sposterà su altri nomi, sarà lecito chiedersi se il percorso dal basso, il cui valore è stato sottolineato, abbia avuto un senso. E se questo Pd non sia in realtà nella morsa di troppi ’padri nobili’, come più volte è stato ipotizzato.

Davide Miserendino