Sindaco, il Pd scalda i motori "Primarie per noi naturali Ma niente lotte fratricide"

Del futuro sindaco si parla già da tempo (forse anche troppo) nelle stanze ’dei bottoni’ del Pd. Ma il partito giovedì sera ha voluto ammantare di ufficialità l’inizio del percorso verso le importantissime amministrative del 2024, dove qualcuno dovrà raccogliere il pesantissimo testimone di Gian Carlo Muzzarelli in qualità di candidato e – soprattutto – battere un centrodestra col vento in poppa. E così all’ordine del giorno dell’assemblea cittadina c’era una voce dedicata alle urne per Piazza Grande. E’ stata l’occasione per ribadire un concetto importante: le primarie, per dirla con le parole della segretaria cittadina Federica Venturelli, nel caso manchi "una candidatura unitaria e condivisa", saranno "uno strumento naturale. Le primarie – ha spiegato Venturelli – sono nel nostro dna. E’ un percorso che va fatto seriamente, mettendo al centro le idee. In questo modo ci si avvicina alla città e si sviluppa consenso. Se invece le primarie diventano lotte fratricide e si fanno prevalere i personalismi fanno male a noi come comunità politica – ha continuato – e alla città tutta. Questo ovviamente non possiamo permettercelo e il mio impegno da segretaria sarà totalmente in questo senso".

C’è chi declina il ’no’ alle lotte fratricide come un "sì solo a primarie di coalizione", ma c’è anche chi è pronto a scommettere che alla fine i giochi si faranno tutti nel Pd, come successe con Muzzarelli e Maletti. L’assemblea ha visto intervenire alcuni notabili Pd: tra questi il sindaco Muzzarelli, che ha messo in fila le sfide del futuro raccogliendo applausi, e due giovani dal luminoso futuro che più volte sono stati dipinti come possibili candidati sindaco per il post Gian Carlo, e cioè Giulio Guerzoni, capo di gabinetto del sindaco e suo fidato collaboratore, e l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. "Il contrasto alle disuguaglianze, alle fratture sociali in crescita anche nella nostra città – ha detto Bortolamasi durante il suo intervento – deve essere una delle nostre bussole".