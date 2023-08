Sindaco Masterchef promuove mercato contadino a Finale Emilia

Il sindaco Claudio Poletti, in un inedito look da Masterchef con tanto di grembiule da cucina, ha accompagnato il debutto di una nuova iniziativa di promozione del mercato contadino che tutti i lunedì si tiene nei Giardini pubblici De Gasperi. Lungo i vari lunedì d’agosto, con dirette sui profili social del Comune di Finale, verranno proposte curiosità e ricette sui prodotti tipici della zona finalese e su coloro che li offrono "a km zero". "Ci piace valorizzare le eccellenze di questo territorio che sono tante, e gli sforzi degli agricoltori che, nonostante i costi e gli imprevisti come la grandine, riescono a offrirceli in tutta la loro freschezza. Tutto all’insegna della sostenibilità", spiega Elisa Casumaro dell’omonima azienda.

Con la collaborazione di una food blogger, i prodotti saranno cucinati in diretta video, così da suggerire magari un’idea per il pranzo o per la cena. Ieri mattina, per esempio, il sindaco ha assistito alla preparazione di una gustosa frittata con le uova contadine e le cipolle tipiche finalesi: il prossimo lunedì si parlerà di pomodori e cocomeri. Al progetto partecipano anche la sartoria sociale Manigolde che ha realizzato i grembiuli e il laboratorio di ceramiche Manifatti che ha creato speciali piatti da portata.

s.m.