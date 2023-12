Sindaco, nel Pd ora è ’gara’ vera . Anche Guerzoni in campo: "Abbiamo migliorato la città"

"Non è vero che, chiunque vinca, la città va avanti. Se vincono quelli sbagliati, Modena va indietro". Nell’attacco finale alla destra accolto dagli applausi c’è il succo dell’intervento di Giulio Guerzoni lunedì sera all’assemblea cittadina del Pd. Una formalizzazione di fatto della sua candidatura – dopo quella di ieri di Andrea Bortolamasi che ha colto di sorpresa gli altri pretendenti –, sebbene l’attuale capo di gabinetto del sindaco abbia soppesato le parole per evitare l’ufficializzazione della corsa prima della fase due del percorso del partito il cui termine è fissato per il 15 gennaio.

Ma il tono e il contenuto del discorso di lunedì sera non hanno lasciato dubbi ai presenti. Per l’annuncio vero e proprio probabilmente Guerzoni attenderà il via libera alle eventuali primarie. Così come verosimilmente aspetterà la definizione delle regole e il disegno del perimetro del campo di gioco lo stesso Diego Lenzini, protagonista ieri in Consiglio di un intervento sul bilancio giudicato da alcuni osservatori ’di prospettiva’, una sorta di manifesto programmatico per il futuro.

Interessanti anche alcune acrobazie tattiche segnalate: Guerzoni, Lenzini, Francesca Maletti e Ludovica Carla Ferrari potrebbero accordarsi stabilendo tra loro chi dovrà sfidare Bortolamasi. Eh sì perché una considerazione che circola tra gli addetti ai lavori è che tutto sommato le figure di Bortolamasi e Guerzoni sono sovrapponibili politicamente (ex Ds), ’padrini’ di riferimento a parte. Mentre i cattolici Lenzini e Ferrari costituirebbero un arricchimento vero del confronto.

Intanto Guerzoni comunque è in campo dicevamo. E nel suo ragionamento di lunedì alla polisportiva San Faustino sono emerse considerazioni che rimandano in sostanza a due direttrici: continuità con l’amministrazione Muzzarelli (e non poteva essere altrimenti dato che oltre essere il ‘suo’ sindaco come capo di gabinetto e anche il suo personale sponsor politico) e il forte accento sul concetto di squadra: in generale, ma riferito soprattutto agli altri aspiranti sindaco, e a chi li sostiene, che con lui condivideranno la scalata (c’è peraltro chi si fermerà prima evidentemente).

Dopo aver espresso riconoscenza per essere stato indicato tra i papabili nei circoli, Guerzoni ha sottolineato come "il tema della scelta e della legittimazione democratica è qualcosa che sta ben più in alto delle singole persone o dei singoli destini individuali a partire innanzitutto dal mio". Il Pd, ha proseguito, "è una squadra e può vincere solo se ragiona da squadra". E in una squadra "dopo che si è deciso democraticamente, chi perde sostiene chi vince, ma anche chi ha vinto sostiene chi ha perso". In che modo questo possa avvenire è tutto da chiarire, ma il dato politico è che si tratta di un invito agli altri 7 a remare tutti dalla stessa parte fino alla fine per evitare imposizioni dall’alto.

Quindi, rivendicando la storia e l’attività di questi anni, c’è stato il passaggio in rassegna delle tappe principali "della positiva eredità politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Io credo che dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo saputo costruire per Modena. Penso al nuovo Piano urbanistico generale che traccia la crescita sostenibile dei prossimi 30 anni; gli investimenti pubblici: poco meno di 500 milioni di euro di investimenti nel periodo 2015-2024". E poi "penso anche alla vocazione turistica e universitaria della città. Modena è già oggi un bel posto dove vivere, con un’alta qualità della vita. Il nostro obiettivo è andare avanti, fare ancora meglio. Più c’è soddisfazione e prospettiva di vita, meno terreno fertile ha la destra".

Posizionamenti in attesa della individuazione dei criteri con cui sarà stabilito il candidato (al massimo due) che dovrà essere proposto alla coalizione del centrosinistra.

Gianpaolo Annese