Sindaco, nodo primarie "Niente accordi segreti il candidato sia scelto con iscritti ed elettori"

di Gianpaolo Annese A sostegno di Elly Schlein nelle primarie, il deputato Stefano Vaccari è su Modena e anche a livello nazionale tra i principali referenti del nuovo segretario del Partito democratico. Sarà ora uno degli uomini chiave nella futura organizzazione e per le candidature elettive del partito a livello cittadino e provinciale. Vaccari, lei aveva previsto l’exploit di Schlein. Quali erano i segnali? "Le tante iniziative alle quali ho partecipato davano il segno che ci sarebbe stata una ventata di novità per sostenere la richiesta di cambiamento. Fuori dagli schemi consueti. Tante persone deluse si sono riavvicinate al partito democratico e tra loro in particolare giovani e donne che raccoglievano la sfida per ridare volto e identità ad una sinistra moderna, progressista e democratica". Adesso teme scissioni o fuoriuscite particolari? I cattolici sono in fermento. "La parola scissione dovrebbe essere abolita dal nostro vocabolario. È inimmaginabile che si torni a parlare di questo dopo un evento democratico che nonostante i limiti evidenziati dal percorso ha visto la partecipazione di un milione e centomila persone, che hanno espresso la loro opinione non per dividere ma per tornare ad unire la sinistra. Per di più partendo da una comune visione su valori e futuro...