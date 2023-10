"Sindrome metabolica e stili di vita corretti". Alla Farmacia Santa Chiara il corso di Benessere

Sindrome metabolica, corretti stili di vita e comportamenti utili a evitarla, saranno al centro, oggi alle 16.30 alla Farmacia Santa Chiara (via de Sanctis 16), del corso ‘Benessere cardio-metabolico: come prendersene cura’, l’incontro gratuito promosso per contribuire a fare chiarezza e diffondere il concetto di prevenzione. Saranno illustrati i fattori predisponenti all’insorgere della sindrome, come obesità viscerale, ipertensione e dieta ricca di trigliceridi.