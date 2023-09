"Sinergas, ricorso al Tar contro il nuovo Cda"

"Sul nuovo consiglio di amministrazione di Sinergas grava una istanza di sospensiva al Tribunale Amministrativo Regionale", fa sapere il sindaco di San Prospero Sauro Borghi. Si allarga, dunque, il solco che oppone i sindaci di 7 comuni dell’Area Nord, esclusa Concordia, e di 4 mantovani ai colleghi di Carpi e Terre d’Argine, Bastiglia e Bomporto. Con l’elezione del cda di Sinergas è caduta, infatti, nel vuoto la diffida inviata al cda di Aimag, detentore dell’88,98% della controllata Sinergas cui è affidata la gestione dell’attività commerciale di vendita gas ed energia elettrica, dall’assumere decisioni fuori dall’ordinaria amministrazione. Ad aggravare ulteriormente le preoccupazioni dei comuni dell’Area Nord (Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio e San Prospero) e mantovani è che "il nuovo cda Aimag ha provveduto a rinominare anche l’organo di controllo di As Retigas srl, società costituita da Aimag e Sorgea che gestisce servizi di distribuzione di gas naturale, per tutte le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti, reti ed allacciamenti gas, nominandone il nuovo presidente del Collegio Sindacale e i revisori", mentre sarebbe di prossima convocazione anche l’assemblea societaria di Ca.Re srl, società controllata da Aimag, che si occupa di rifiuti speciali "questa volta avente ad oggetto la nomina del cda". L’invito a non assumere impegni diversi dall’ordinaria amministrazione (e le nomine non sono ordinaria amministrazione ndr), - per i ricorrenti - trova fondamento nel ricorso intentato contro l’elezione del cda di Aimag del 29 giugno scorso, avvenuto col concorso determinante di soci privati (il colosso bolognese Hera e la Fondazione Cassa Risparmio Carpi). L’azione cautelativa era finalizzata a non modificare la struttura della azienda mirandolese in attesa del pronunciamento del Tar, che si esprimerà nel merito il 14 dicembre sul ricorso contro la perdita del controllo pubblico di Aimag, consumatosi con l’elezione del nuovo cda. L’udienza sulla istanza di sospensiva per quanto avvenuto in Sinergas è stata fissata per il 14 ottobre.

Alberto Greco