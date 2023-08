Sinergie tra ateneo e aziende

E’ stata costituita la commissione destinata a gestire la collaborazione con le aziende che orbitano attorno al Corso di Laurea Magistrale in Sustainable Industrial Engineering, nato dall’intesa tra Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Università di Modena e Reggio Emilia e Comune di Carpi.

"Il nuovo Corso di Laurea Magistrale, interamente erogato in lingua inglese, – sottolinea il presidente della Fondazione CR Carpi, Mario Ascari – è stato accolto con entusiasmo da quasi 60 aziende". La richiesta di ingegneri altamente qualificati con competenze in innovazione e sostenibilità ha portato alla costituzione di un collegio di esperti (Commissione d’Eccellenza): i ricercatori Lucia Botti e Pietro Bilancia e il prof Roberto Vezzani. Il 50 per cento del Tecnopolo, inoltre, è dedicato a laboratori, uffici per la ricerca e incubazione di impresa.