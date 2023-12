Sinfonie sacre, doppio appuntamento con la corale Puccini

Fra i padri del classicismo viennese e della sinfonia, maestro di una straordinaria epoca d’oro, insieme a Mozart e Beethoven, Franz Jospeh Haydn sarà al centro dell’elegante concerto di Natale, ’La gioia del sacro’, proposto dalla Corale Puccini di Sassuolo in un doppio appuntamento (con ingresso libero): stasera alle 21 nel Duomo di Sassuolo, e domani alle 18 nella chiesa di Sant’Agostino a Modena. La prima parte dell’evento sarà appunto incentrata su alcune composizioni sacre di Haydn, fra cui il "Te Deum" dedicato all’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il "Tantum Ergo" basato sulla melodia dell’inno tedesco, alcune arie dalla "Missa in tempore belli" e dall’oratorio "La Creazione", e alcune ‘perle’ di rara esecuzione, come la "Missa brevis in fa maggiore" che il musicista austriaco scrisse a 17 anni. La seconda parte del concerto offrirà invece una selezione dei tradizionali brani natalizi, fra cui una versione moderma di "Stille Nacht" armonizzata dal compositore svedese Fredrik Sixten. Per questo concerto (con la direzione dei maestri Francesco Saguatti e Simone Guaitoli) la corale Puccini sarà affiancata dalle voci soliste dei soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai e del baritono Giulio Riccò, e verrà accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo, un’orchestra di giovani musicisti che si sono formati nei Conservatori di Modena, Carpi, Reggio Emilia.

