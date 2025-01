Sinistra Italiana contro la Lega: "Libro fazioso al liceo? Ridicolo"

"La polemica che Bonzanini cerca di montare intorno alla frase contenuta in un libro di testo in dotazione ad alcune classi del liceo Fanti di Carpi è strumentale e, sinceramente, abbastanza ridicola". Sinistra Italiana Carpi interviene dopo che il consigliere della Lega ha rinvenuto in un passaggio di un libro scolastico un "attacco politico contro la Lega e l’operato di Salvini nel ridurre gli sbarchi durante il suo mandato come Ministro degli Interni". "Bonzanini – prosegue il portavoce di SI Corrado Gallo – cerca uno scandalo politico e qualcosa di cui lamentarsi all’interno di un passo scritto che non ha nulla di fazioso, se non il rispetto per una decisione del Parlamento. Quando un decreto, come quello anti-asilo del 2020, viola palesemente i principi di non-refoulement, di accoglienza e di assistenza a chi si trova in pericolo in mare, la definizione di ‘abusivo’ è quasi un eufemismo. E’ preoccupante che un consigliere comunale si arroghi il diritto di richiedere revisioni dei testi scolastici".