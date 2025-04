Sinistra Italiana e Avs fanno il pieno. Arrivano sessanta nuove adesioni : "Riuniamo i ’dispersi’ sul territorio"

Asssomiglia a uno slogan ma in realtà è una citazione biblica: ’Riunire i dispersi e avvicinare i lontani’. Sessanta donne e uomini modenesi, amministratori, semplici cittadini, consiglieri, aderiscono a Sinistra Italiana e al progetto di Alleanza Verdi e Sinistra. Si tratta di sessanta persone provenienti dall’ex Articolo Uno (discioltosi nel 2022 per confluire nel Partito democratico). A dar loro il benvenuto è stato ieri mattina il segretario nazionale di Sinistra Italiana e parlamentare Nicola Fratoianni, il segretario provinciale Giorgio Bolognesi, Fortunato Stramandiroli, segretario regionale Sinistra italiana Emilia-Romagna, Giorgio Bolognesi, segretario della Federazione provinciale Sinistra italiana Modena e il consigliere regionale di Avs Paolo Trande. "Cresce Sinistra italiana – ha sottolineato Fratoianni – da nord a sud e insieme a Europa verde cresce anche Alleanza Verdi Sinistra. Il motivo? Siamo una forza politica che dice le cose in modo chiaro, che ha il coraggio delle proprie posizioni e della propria radicalità, dai temi sociali, al lavoro, al fisco, alla guerra, giustizia climatica, costruendo una forza alternativa all’attuale maggioranza di governo. La rassegnazione è l’atteggiamento più sbagliato che si potrebbe praticare, occorre costruire meccanismi di solidarietà".

Sono 60 cittadini (7-8 amministratori) ad aver aderito, tra gli altri, Walter Stella, Gianni Monari, Luca Ronchetti, Ingrid Caporioni, Walter Telleri, Giuliano Barbieri, Maria Teresa Rubbiani, Francesco Martinelli, Alberto Vaccari, Ruben Gasparini, Milena Greco, Michele Stortini, Alberto Baraldi, Isabella Colombo, Alfredo Zetti, Francesco Rocco, Manuela Fregni, Barbara Longobardi: "È il tentativo di dare più forza alla sinistra ponendo termine all’atomizzazione di questi anni – rimarca Trande – Di fronte a sfide nazionali e internazionali di tali dimensioni, occorre confrontarsi in spazi regolati come lo sono i partiti: liste civiche, movimenti, associazioni, pur importanti, rischiano di non essere sufficienti, di disperdere le forze che vanno invece riunite e rese, quindi, più efficaci".

Sinistra italiana riunisce il suo popolo dunque in vista della costruzione dell’alternativa: "Una coalizione che unisca Pd, Avs, M5s, che non rinunci ad aggregare il moderatismo liberal democratico, che paradossalmente è la parte più sotto attacco dai sovranismi e dall’estrema destra di oggi".

Un’idea ripresa nell’appello sottoscritto da 60 firmatari: "Quello che abbiamo fatto in questi anni, contrastare il disimpegno, l’astensione a sinistra e raccogliere i tanti ’dispersi’, a sinistra del Partito Democratico, in movimenti territoriali a carattere civico di sinistra oggi non è più sufficiente". Contrastare "l’involuzione autoritaria e antisociale di scala mondiale impressa dalla ’internazionale nera’ della destra sovranista e liberista, saldata con gli interessi economici del capitale, è la priorità".