Sinistra, prove di pace Summit Mvp, Verdi e 5s Intesa su Pug e mobilità per cambiare la città

di Gianpaolo Annese

Continua il regolamento di conti a ceffoni mediatici, ma a sinistra ora si muovono anche le diplomazie. Mercoledì prossimo la componente di Modena Volta pagina, Movimento 5 stelle e Unione popolare incontrerà una delegazione dei Verdi e di Sinistra per Modena. L’obiettivo del summit è raffreddare i bollenti spiriti nell’interesse di un’area politica che soffre di rivalità interne, idiosincrasie personali, diversità di vedute, ma sa anche che per contare qualcosa nelle amministrative 2024 e non condannarsi all’irrilevanza deve rimanere coesa: "Che senso ha – sarebbe sbottato per esempio il portavoce dei Verdi Paolo Silingardi – sfogarsi sulle tastiere, qui bisogna fare politica e provare a cambiare davvero le cose. Lasciamo stare personalismi e battaglie di testimonianza". Ecco dunque il senso di un incontro che dovrebbe porre le basi per scrivere una piattaforma programmatica a trazione ambientalista: dall’utilità della Bretella alla riqualificazione della Sacca, passando per una declinazione del Pug che sia meno impattante possibile e il riordino del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

La tavola rotonda del 5 luglio contempla peraltro due convitati di pietra: la pregiudiziale anti-Pd e l’eventuale futura alleanza alle amministrative tra Dem e Movimento 5 stelle, tra Schlein e Conte. Sulla prima, lungo uno spettro di sfumature da uno a dieci, nel cantiere progressista di cui sopra si spazia tra una significativa propensione all’alleanza con il Partito democratico di Verdi e Sinistra per Modena (pur con dolorosi mal di pancia) a una resistenza all’insegna del ‘piuttosto mi do fuoco’ di una consistente parte del Movimento 5 stelle e di Modena volta pagina. Su questo i Verdi sarebbero stati chiari: una pregiudiziale anti-Pd avrebbe poco senso nel momento in cui, una volta elaborata la famosa piattaforma, si andrà poi a trattare con il partitone per provare davvero a cambiare il corso urbanistico-ambientale della città. La politica è poi questo, è la riflessione, come insegna il professor Romano Prodi, ‘a parlare con san Francesco sono tutti bravi, è con il lupo che bisogna essere abili a trattare per ottenere davvero i risultati’. In tal senso anche Sinistra per Modena mastica amaro nel momento in cui esiste un robusto plotone di militanti (a Modena, ma anche a Vignola, Carpi) che viene definito ‘renitente’ rispetto alla chiamata nazionale a confluire nei Dem.

Secondo aspetto, cosa succederà se da Roma tra un anno arriverà il diktat ad allearsi nelle principali città tra Pd e 5s? Secondo alcuni di loro si tradurrebbe in un ulteriore ridimensionamento del Movimento a Modena, che già alle amministrative storicamente soffre parecchio. Né d’altra parte i vertici locali potranno ignorare bellamente le indicazioni nazionali.

Nell’attesa del tavolo della pace (o almeno della tregua) di mercoledì, tuttavia, come si diceva, all’inizio continua il conflitto nell’area di sinistra con Mvp, M5s e Unione popolare che strapazzano i Verdi, rei di aver votato a favore del Pug per motivazioni ritenute "sconcertanti": "I verdi affermano di essere stati convinti dal ’principio’ che non si costruisce sul territorio vergine. Si noti dal ’principio’ non dalla norma perché le norme del Pug, che i verdi hanno approvato, permettono innumerevoli casi e possibilità di farlo e per rilevantissime estensioni. Inoltre, ciò che li avrebbe convinti sarebbero le norme sulla partecipazione per la trasparenza sui futuri interventi, aspetto questo che dovrebbe essere ovvio per ogni attività di una pubblica amministrazione democratica".

Infine "motivano il loro voto favorevole per l’impegno al censimento delle aree urbanizzate non utilizzate. Sono stati convinti da un semplice ’censimento’!".