Sirena prolungata del treno merci. Residenti spaventati in varie città

Un forte allarme, una sirena dal suono particolarmente forte e prolungato ha destato non poca preoccupazione, lunedì sera tra i cittadini di Castelfranco, San Damaso e Spilamberto. Qualcuno lo ha sentito anche a Modena, in alcune zone.

Non riuscendo a capire da dove quel suono provenisse, temendo si trattasse comunque di un allarme legato ad un eventuale e grave evento accorso, i cittadini hanno preso d’assalto il centralino delle forze dell’ordine, in cerca di spiegazioni.

Alla fine è emerso come quel suono acuto fosse legato alla tromba di un treno merci di una compagnia privata in transito sulla linea Modena-Bologna. Pare infatti che a seguito di un guasto fosse scattato l’allarme, che è comunque durato diversi minuti prima di ‘assopirsi’.

Il forte e misterioso rumore che ha tirato giù dal letto parecchi residenti è stato come di consueto al centro di centinaia di post sui social network.

Post contenenti i commenti degli utenti della rete che si interrogavano tra loro circa l’origine della sirena: secondo alcuni, infatti, la provenienza poteva essere legata ad un guasto in un’azienda o ad una sorta di allarme per eventuali esplosioni. Fortunatamente nulla di tutto ciò; soltanto un guasto alla tromba di un treno che stava attraversando la stazione di Modena ma che non ha mancato di destare una certa apprensione tra i residenti.

I quali, per parecchi minuti, sono rimasti chi incollato al telefono e chi affacciato alla finestra, in attesa di risposte certe.

Il guasto è stato comunque sistemato in una manciata di minuti e tutto è tornato alla normalità.

Valentina Reggiani