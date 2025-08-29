Siringa in viale Fassi, Fd’I: "Il degrado dilaga e preoccupa"

Ha suscitato preoccupazione e clamore, tra i genitori e non solo, il ritrovamento di una siringa a due passi dal centro storico, in viale Guido Fassi. Sul punto interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Claudio Cortesi: "Si tratta di un fatto gravissimo, che si inserisce in un preoccupante quadro di degrado urbano". Prosegue Cortesi: "Il ritrovamento dell’ennesima siringa a Carpi rappresenta un serio campanello d’allarme per la sicurezza e la salute pubblica, soprattutto per i bambini e le famiglie che vivono o frequentano la città".

Con riferimento poi al luogo in questione, il consigliere di Fratelli d’Italia afferma che "l’area compresa tra viale Guido Fassi, via Tre Febbraio e il Tempio di San Nicolò è diventata un luogo mal frequentato, dove la presenza costante di ubriachi e l’abbandono di rifiuti e vetri di bottiglie rotte contribuiscono a rendere l’ambiente insicuro e inospitale. È inaccettabile che il cuore della città, già in sofferenza dal punto di vista commerciale, venga lasciato in balia del degrado e dell’incuria".

Il consigliere meloniano evidenzia anche le conseguenze sociali ed economiche connesse alla questione: "I residenti non si sentono più sicuri. Questo è il risultato di un’amministrazione comunale che, anziché affrontare il problema sicurezza con decisione, ha preferito voltarsi dall’altra parte. Occorrono azioni concrete, controlli costanti, decoro urbano e una vera politica di sicurezza". "Il centro storico non può e non deve diventare terra di nessuno. È responsabilità di chi amministra la città restituire ordine, sicurezza e dignità a questi luoghi", conclude Cortesi.

A fine marzo scorso, nei pressi delle scuole primarie Pascoli in via Berengario - non lontano da viale Guido Fassi - erano state ritrovate due siringhe, in due giorni consecutivi. Al tempo era intervenuto Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, affermando che "ancora una volta, la nostra città si trova a fare i conti con episodi che minano la sicurezza dei più piccoli e il decoro urbano. Com’è possibile che, a pochi passi da una scuola, si verifichino episodi di questo tipo e che in un luogo frequentato ogni giorno da bambini e famiglie si possano trovare tracce così evidenti di consumo di sostanze stupefacenti?".