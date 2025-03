Siringhe fuori dalla scuola, scatta l’allarme

Ha destato molta preoccupazione tra i genitori, e non solo, il ritrovamento di due siringhe, in due giorni consecutivi, nei pressi delle scuole primarie Pascoli in via Berengario. "Ancora una volta, la nostra città si trova a fare i conti con episodi che minano la sicurezza dei più piccoli e il decoro urbano – denuncia Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia -. Dopo la prima siringa, trovata lungo il marciapiede che costeggia la scuola, oggi (ieri per chi legge, ndr) un altro ago è stato segnalato, sollevando una legittima e crescente preoccupazione tra le famiglie". Rimarca Natale: "Il problema non si risolve semplicemente raccogliendo le siringhe. Com’è possibile che, a pochi passi da una scuola, si verifichino episodi di questo tipo e che in un luogo frequentato ogni giorno da bambini e famiglie si possano trovare tracce così evidenti di consumo di sostanze stupefacenti?

Come Gioventù Nazionale Carpi, riteniamo inaccettabile che i nostri spazi pubblici, e in particolare quelli destinati ai più piccoli, diventino simbolo di degrado. La sicurezza dei bambini deve essere una priorità assoluta e, per questo, chiediamo con forza un incremento dei controlli da parte delle autorità competenti. È necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili della città, specialmente nelle vicinanze di scuole, parchi e luoghi di aggregazione giovanile".

Allargando il discorso, il responsabile di Gioventù Nazionale Carpi ribadisce la richiesta all’amministrazione comunale "di adottare misure concrete per contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di droga. Non possiamo permettere che Carpi diventi terreno fertile per queste dinamiche, che mettono a rischio la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità. Servono controlli più serrati, telecamere nelle zone più a rischio e interventi di prevenzione rivolti ai giovani, per contrastare alla radice il problema della tossicodipendenza. Gioventù Nazionale Carpi – conclude Natale - si schiera con fermezza per una città libera dalla droga, per una Carpi sicura, pulita e vivibile. Non possiamo restare in silenzio di fronte a episodi del genere. La nostra comunità merita rispetto, e i nostri bambini meritano di crescere in un ambiente sano e protetto".

Interpellata sull’accaduto, l’assessora alla Sicurezza, Paola Poletti, ha affermato che "gli operatori di Aimag sono intervenuti immediatamente, non appena informati del ritrovamento, per ripulire l’area prima dell’uscita dei bambini. È stata allertata anche la Polizia locale per tenere particolarmente controllata la zona ed evitare che il fenomeno si ripeta".

Maria Silvia Cabri