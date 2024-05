"Sisma, il ricordo delle vittime non si spegne"

Il terremoto per i comuni dell’Area Nord resta una ferita indelebile, tanto che la vita delle popolazioni del cratere ormai è misurata su un tempo fatto di un "prima" e di un "dopo". E ieri, ma anche nei giorni precedenti, sono state tante le iniziative intese a commemorare l’anniversario del sisma del 20 e 29 maggio 2012. Al ricordo si è unito anche il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana con un messaggio alla Città di Mirandola.

"Desidero unirmi a voi nel ricordo delle vittime, dei feriti e di quanti, quella mattina di primavera di dodici anni fa, persero tutto: affetti, case, lavoro, imprese. Una tragedia immane – ha detto Fontana -, che ha segnato per sempre il territorio della Bassa modenese e la vita delle popolazioni. Il coraggio, la forza d’animo e la tenacia dimostrata nell’affrontare quel momento drammatico e la successiva fase della ricostruzione sono stati straordinari. Non possiamo, infatti, non ricordare la dignità della comunità di Mirandola, che ha saputo reagire con grande forza e determinazione alla disperazione e alle devastazioni provocate dal terremoto. Altrettanto straordinaria è stata la mobilitazione solidale dei tanti volontari accorsi sui luoghi del sisma, esempio delle nostre migliori risorse umane e morali che fanno dell’Italia un grande Paese. Encomiabile, anche in questa occasione, è stato il lavoro del personale della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa che, con professionalità e dedizione, ha fornito assistenza alla popolazione colpita, oltre a mettere in sicurezza e a ripristinare le infrastrutture danneggiate. Questo anniversario – ha concluso il Presidente della Camera - deve costituire un monito per la politica e per le Istituzioni a intensificare l’impegno nell’opera di prevenzione e di intervento nella gestione di tali calamità, promuovendo sempre più elevati livelli di sicurezza al fine di ridurre al minimo le conseguenze distruttive". Nel plesso di via 29 Maggio a Mirandola, la vice sindaco Letizia Budri e l’assessore alle politiche scolastiche Marina Marchi in rappresentanza dell’amministrazione, si sono unite alla commemorazione organizzata dagli studenti e dal corpo docenti dalla scuola, dove hanno potuto ascoltare gli interventi del sindaco di quel tempo Maino Benati e della dirigente scolastica di allora Campagnoli. In Piazza Conciliazione invece, il sindaco Alberto Greco ha presieduto la commemorazione istituzionale, con la lettura dei nomi delle 29 vittime, scandite dagli altrettanti rintocchi delle campane.

A Cavezzo alla presenza delle autorità civili e militari e di Don Giancarlo, si è svolta in piazzetta Verdi la 12esima commemorazione degli eventi sismici del maggio 2012, durante la quale è stata ricordata dalla sindaca Lisa Luppi "la coesione della popolazione e gli anni, delicati, della ricostruzione". A Medolla, sempre ieri, dopo la deposizione di una corona di alloro da parte dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord presso il monumento alle Vittime di Piazza del Popolo, alle 19.00 il vescovo emerito Lino Pizzi ha celebrato una messa presso la chiesa dei Santi Senesio e Teopompo in via San Matteo per tutte le vittime del sisma. Una serie di ricorrenze che sono state rispettate nel migliore dei modi.

Alberto Greco