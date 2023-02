Sisma, l’avvocato Gianelli "Rientrato appena in tempo"

"Tornati in Italia siamo stati colpiti dalla tremenda notizia del sisma che ha distrutto il sud-est della Turchia, proprio quella zona che coincide in gran parte con il Kurdistan iracheno abitato dalla minoranza kurda ed anche le aree prevalentemente arabe di Hatay in Turchia. Questa mattina sono riuscito a sentire telefonicamente la collega Denyz , un’avvocata che vive vicino a Dyarbakir nella zona colpita dal terremoto, fortunatamente sopravvissuta, ma che mi ha riferito della devastazione tremenda che il sisma ha prodotto in zone già colpite da lunghi anni di abbandono da parte del potere centrale turco". Sono tantissimi i modenesi impegnati in missioni umanitarie in Turchia, come i volontari di Time4Life International.

L’avvocato Fausto Gianelli è rientrato pochissimi giorni fa da Istanbul, che aveva raggiunto con una delegazione composta da 36 membri provenienti da tutta Europa, 31 dei quali avvocati. I membri si erano divisi su 3 città (Istanbul, Ankara e Dyarbakir nel sud est del Paese, centro della comunità curda) per poi ricongiungersi negli ultimi giorni a Istanbul, dove il 28 gennaio si è tenuto un forum internazionale sul tema dei diritti dei detenuti politici in Turchia e sul regime di vessazioni e isolamento a cui sono sottoposti. Infatti, durante la missione gli avvocati, tra cui Gianelli, hanno incontrato oltre a giornalisti locali e a esponenti di tutti i partiti di opposizione al regime di Erdogan, i familiari dei detenuti che le varie associazioni e organizzazioni che operano in Turchia sostengono, in difesa dei diritti civili e dei diritti umani, comprese le associazioni degli avvocati e i rappresentanti degli ordini forensi. "Le aree del Kurdistan settentrionale e della Turchia meridionale sono state devastate, con migliaia di morti e molti edifici crollati – spiega Gianelli – Insieme alla Onlus Uiki , particolarmente attiva in quell’area, ci stiamo quindi attivando per una raccolta fondi che possa dare un primo aiuto alle vittime che hanno perso nel terremoto tutto e ai colleghi sopravvissuti che da oggi si trovano senza nemmeno più una casa o un ufficio".

v. r.